Ayhan Barut: Marmaris'teki Yangın Göstermiştir Ki İktidar Acıdan Ders Çıkarmıyor

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, " Marmaris'teki yangın göstermiştir ki iktidar acıdan ders çıkarmıyor. Orman yangınlarına karşı vurdumduymaz bir tavır içinde. İktidarın bu tutumu, bundan sonraki felaketlere de acılara da davetiye çıkarıyor" dedi.

Ayhan Barut, bugün yaptığı açıklamada, Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve hala süren orman yangınına ilişin değerlendirmelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın orman yangınlarına karşı gerekli hazırlıkların tamamlandığı yönünde kamuoyuna açıklamalar yaptığını hatırlatan Barut, şunları söyledi:

"Marmaris'teki yangın göstermiştir ki iktidar acıdan ders çıkarmıyor. Orman yangınlarına karşı vurdumduymaz bir tavır içinde. Ülkemizde yeşile dahil ne varsa yanıp kül oluyor. İktidarın bu tutumu, bundan sonraki felaketlere de acılara da davetiye çıkarıyor. 1 Mayıs-1 Kasım arasındaki orman yangını mücadelesini tüm sezona yaymalıyız. İkincisi; gecikmiş olsa da yangınla mücadele alanının ve kapsamının genişletilmesi gerekmektedir. Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesi artırılmalı, küstürülen orman köylüsü refaha kavuşturulmalıdır. Ata yadigarımız olan Türk Hava Kurumu, desteklenerek orman yangınlarındaki mücadeleye aktif biçimde dahil edilmelidir. Gece görüşlü olan hava araçları kullanılmalı, 24 esasıyla çalışılmalıdır. Ülkemizin akciğeri olan ve geleceğimiz olan ormanlarımızı kurtarmak için önerilerimizi dikkate alın."