Ayhan Barut: Marul Halde 1 Lira, Markette İse 10 Lira - Son Dakika
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Ayhan Barut: Marul Halde 1 Lira, Markette İse 10 Lira

11.05.2022 12:44

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Hali’nde 1 lira olan marulun marketlerde 10 liraya satıldığını belirterek, "Üreticinin, halcinin kazanmadığı, tüketicinin de tüketemediği veya pahalıya tükettiği bir dönemi yaşıyoruz. İktidar, enflasyonla mücadelenin yolunu üreticilerin ve hal esnafının üzerinden yapmaya çalışıyor. Bu, yaman bir çelişkidir, doğru değildir. İktidarı uyarıyoruz. Üreticilerle, tüketicilerle, çiftçilerle ve esnafla oynamayın” dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Hali'nde 1 lira olan marulun marketlerde 10 liraya satıldığını belirterek, "Üreticinin, halcinin kazanmadığı, tüketicinin de tüketemediği veya pahalıya tükettiği bir dönemi yaşıyoruz. İktidar, enflasyonla mücadelenin yolunu üreticilerin ve hal esnafının üzerinden yapmaya çalışıyor. Bu, yaman bir çelişkidir, doğru değildir. İktidarı uyarıyoruz. Üreticilerle, tüketicilerle, çiftçilerle ve esnafla oynamayın" dedi.

Ayhan Barut, Adana Vedat Dolakay Hal Kompleksi'nde esnafın sorunlarını dinledi. Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Mahsun Doğan ve hal esnafı ile görüşen Barut, "Adana Hali'ndeyiz, kime dokunsan bin ah işitiyoruz. Üretici dertli, hal esnafı dertli. Neden dertli olmasınlar ki? Üretici bin bir emekle üretip ürettiğinden kazanamıyor; ürün hale geliyor, hal esnafı da kazanamıyor" diye konuştu.

"HALDE KASASI, MARKETTE TANESİ 10 LİRA"

Adana Hali'nde, içinde 10 marul bulunan bir kasanın 10 liraya satıldığını, marketlerde ise sadece bir adet marulun 10 liradan satışa sunulduğunu aktaran Ayhan Barut, şunları söyledi:

"Elimizde tuttuğumuz bu marulun bir kasası 10 lirayken markette bir tane marulun fiyatı 10 lira. Küresel ölçekte yüzde 30 oranında gıda fiyatlarında yükseliş var ama iktidarın pembe boyacısı TÜİK'e göre bile ülkemizde yüzde 90 yükseliş olduğunu söyleniyor. Üreticinin, halcinin kazanmadığı, tüketicinin de tüketemediği veya pahalıya tükettiği bir dönemi yaşıyoruz. İktidar, enflasyonla mücadelenin yolunu üreticilerin ve hal esnafının üzerinden yapmaya çalışıyor. Bu, yaman bir çelişkidir, doğru değildir. İktidarı uyarıyoruz. Üreticilerle, tüketicilerle, çiftçilerle ve esnafla oynamayın."

"DENETİMLER SIKLAŞTIRILSIN"

Hal esnafı ve Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Mahsun Doğan da hal ile market fiyatları arasındaki farka dikkat çekip denetimlerin sıklaştırılmasını istedi. Üreticiler ve hal esnafının mağduriyetine vurgu yapan Doğan, "Bir sandığın içinde 10 tane marul var. Biz, burada sandığıyla beraber marulu 10 liraya satıyoruz. Markette ise marulun tanesi 10 lira. Burada tanesi 1 lira. Burada fiyatlar çok ucuz. Yalnız marketler denetlenmediği için sıkıntı yaşıyoruz. Hal esnafı, dışarıda denetimlerin sıklaştırılmasını istiyor. Dışarıda denetimler sık yapılmadığı için tüketiciler ucuza tüketemiyor" dedi.

Hal esnafın Anıl Televi ise "Salkım domatesi toptan şekilde 14,5 liraya alıyoruz, üstüne 1-1,5 lira masrafımızı ekleyip satıyoruz. Bu ürün, markette 25 liraya satılıyor. Hal esnafı kazanamıyor, girdi maliyetleri çok yüksek. Aradaki aracılar fazla. Fiyatlar katlanıyor, tüketici yüksek fiyatlara almak zorunda kalıyor" diye konuştu.

Ayhan Barut: Marul Halde 1 Lira, Markette İse 10 Lira
Ayhan Barut: Marul Halde 1 Lira, Markette İse 10 Lira
Ayhan Barut: Marul Halde 1 Lira, Markette İse 10 Lira
Ayhan Barut: Marul Halde 1 Lira, Markette İse 10 Lira

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ayhan Barut, İktidar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Ayhan Barut: Marul Halde 1 Lira, Markette İse 10 Lira - Son Dakika
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