Son Dakika Haberleri: Ayhan Barut: "Pamukta çözüm için meclis harekete geçmelidir"
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Ayhan Barut: "Pamukta çözüm için meclis harekete geçmelidir"

2 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, pamuk üreticilerinin sorunlarına çözüm bulunması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) harekete geçmesini istedi.

Ayhan Barut:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, pamuk üreticilerinin sorunlarına çözüm bulunması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) harekete geçmesini istedi.


TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, maliyetlerin yüzde 200 oranında arttığı pamukta geçen yıl 4 buçuk liradan başlayan fiyatların, bu yıl 3 lira seviyelerine indiği gerekçesiyle meclis araştırması için önerge sundu.


Pamuğun 30'dan fazla iş kolunun temel ham maddesi olduğuna dikkat çeken Ayhan Barut, şu şekilde konuştu:


"Bu kadar önemli bir ürünün üretilmesinde, sanayi ve pazar bulunmasında ve ihracatında büyük sorunlar yaşanmaktadır. Her geçen gün pamukta dışa bağımlılığımız artmaktadır. Ülkemizde üretimi artırmak için pamuk üretimi ve üreticilerinin desteklenmesi gerekmektedir. Pamuk için uygulanan politikaların değerlendirilmesi, üretim maliyetlerinin incelenmesi, yıllar itibarıyla pamuk için verilen fiyatların neden düşük tutulduğunun ve pamuk destekleme bedellerinde neden indirime gidildiğinin araştırılması, üreticisinden sanayicisine pamukta yaşanan sorun ve sıkıntıların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması ve çözüm üretilmesi amacıyla meclis araştırması istiyoruz."


Üretim maliyetlerinin yüzde 200'lere varan oranda artış göstermesine rağmen, geçen yıl 4 buçuk liradan başlayan pamuk fiyatlarının bu yıl 3 lira seviyelerine kadar düştüğünü kaydeden Barut, geçen sezon 1 milyon tonluk üretimin yapıldığını ancak Türkiye'nin yıllık pamuk ihtiyacının 1.5 milyon ton olduğu için aradaki farkın ithalatla kapatılmaya çalışıldığını söyledi. İthalat için 1 milyar 150 milyon doların yurtdışı üreticilerine para ödendiğini ifade eden Barut, derhal üreticiyi gözeten ve pamuğun hak ettiği fiyatın açıklanması gerektiğini ve destekleme priminin kilogram başına en az 1 buçuk lira olarak belirlenmesi gerektiğini kaydetti. - ADANA

Ayhan Barut, Türkiye, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
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