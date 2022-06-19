Ayhan Barut'tan Bakan Soylu'ya: "Afgan Çobanlar Olmadığı Zaman Bizim Tarımımız Yürümeyecek Mi?" - Son Dakika
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Ayhan Barut'tan Bakan Soylu'ya: "Afgan Çobanlar Olmadığı Zaman Bizim Tarımımız Yürümeyecek Mi?"

19.06.2022 13:29

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Afganlı çobanlar olmadığı zaman bizim tarımımız yürümeyecek mi? Bu nasıl bir ifade?” tepkisini gösterdi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Afganlı çobanlar olmadığı zaman bizim tarımımız yürümeyecek mi? Bu nasıl bir ifade?" tepkisini gösterdi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, iktidarın tarım politikalarını eleştirerek, İçişleri Bakanı Soylu'nun "Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim" sözlerine cevap verdi. Barut'un açıklaması şöyle:

"AKP iktidarı ve onun bakanları da son zamanlarda yapmış oldukları akıl almaz açıklamalarla birlikte adeta aklımızla alay edip, toplumu da çileden çıkartıyorlar. Çünkü, daha dün İçişleri Bakanı Soylu, 'Afganlı çobanları alalım, tarımın nereye gideceğini hep birlikte görelim' diyerek saçma bir ifadede bulunmuştur. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise 'Tarım tarım diyorsunuz, bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz da tarımın getirisi 50 milyar dolar, sanayinin getirisi ise 300 milyar dolar' diyerek zırvalamıştır.

"AKP'NİN İŞ BİLMEZ POLİTİKALARI VE İTHALATÇI ZİHNİYETİYLE BİRLİKTE ARTIK ÜLKEMİZ TARIM YAPAMAZ, ÜRETİCİLER ÜRETEMEZ HALE GELMİŞTİR"

Tarım, tüm dünyada stratejik bir öneme sahip. Tarım, ülkemiz dışındaki diğer bütün ülkelerde gerekli desteği görerek üretmiş oldukları tarımsal istihdam ve ihracatla birlikte ülke ekonomilerine çok büyük bir katkı sağlar. Ancak ne yazık ki bu durum ülkemizde AKP iktidarının tarıma, üreticilere kör bakışı nedeniyle tam tersine işlemektedir. Ülkemiz bir zamanlar dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Ancak bugün AKP'nin iş bilmez politikaları ve ithalatçı zihniyetiyle birlikte artık ülkemiz tarım yapamaz, üreticiler üretemez hale gelmiştir. Tarımdan kopmuştur. Ülkemiz net bir şekilde, bu politikalarla birlikte dış alımcı, yani ithalatçı konuma gelmiştir.

"ÜRETİMSİZLİĞİ, PLANSIZLIĞI SİZ SAĞLAMADINIZ MI?"

Buradan İçişleri Bakanı Soylu'ya soralım: 'Afganlı çobanlara tarımı teslim edecek sizin iktidarınız değil mi? Sizin anlayışınız değil mi? Afganlı çobanlar olmadığı zaman bizim tarımımız yürümeyecek mi? Bu nasıl bir ifade? Üretimsizliği, plansızlığı siz sağlamadınız mı?' Yine Hasan Büyükdede'ye soralım: 'Elbette ki sanayiye karşı değiliz. Ancak sanayi sanayi deyim de tarımı tamamen yok saydığınızda vatandaşlarımız, yurttaşlarımız beton mu yiyecek? Makine mı yiyecek? ya da petrol mu içecek?' Dolayısıyla işiniz olmayan konulara karışmayın. Ülkede şu anda yönetimdeki tarımda, ekonomide, işçideki, memurdaki ekonomik dar boğazı aşmaktır. Vatandaşları desteklemektir. İşinize bakın. En yakın seçimde gideceksiniz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Ayhan Barut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayhan Barut'tan Bakan Soylu'ya: 'Afgan Çobanlar Olmadığı Zaman Bizim Tarımımız Yürümeyecek Mi?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayhan Barut'tan Bakan Soylu'ya: "Afgan Çobanlar Olmadığı Zaman Bizim Tarımımız Yürümeyecek Mi?" - Son Dakika
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