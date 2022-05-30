Ayhan Barut: "Tarsim İçin Yeni Bir Düzenleme Yapılması Gerekmektedir" - Son Dakika
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Ayhan Barut: "Tarsim İçin Yeni Bir Düzenleme Yapılması Gerekmektedir"

30.05.2022 12:45

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Bölgesi’nde son dönemde doğal afetlerin yanı sıra son darbeyi de Afrika sıcaklarının vurduğunu söyledi. Barut, “TARSİM ise meyveyi sigorta kapsamında alıp ağacı ve çiçeği sigorta kapsamına almamıştır. Ayrıca üreticiler de TARSİM’in sorun çözemediğinden şikayetçiler. TARSİM için yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir” dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Bölgesi'nde son dönemde doğal afetlerin yanı sıra son darbeyi de Afrika sıcaklarının vurduğunu söyledi. Barut, "TARSİM ise meyveyi sigorta kapsamında alıp ağacı ve çiçeği sigorta kapsamına almamıştır. Ayrıca üreticiler de TARSİM'in sorun çözemediğinden şikayetçiler. TARSİM için yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir" dedi.

Çukurova Bölgesi'ndeki narenciye ekili tarımsal üretim alanlarını inceleyen Ayhan Barut, Adana'da yaşanan doğal afetlerin yanı sıra son olarak Afrika sıcaklarının da etkili olduğunu ve tarım alanlarına zarar verdiğini söylediler. Ziraat mühendisi olan Barut, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.'nin (TARSİM) çiftçilerin zararlarını karşılamadığını belirterek, "TARSİM olarak bilinen Tarım Sigortaları Havuzu çiftçilerimizin sorunlarına derman olmamaktadır" dedi.

Barut, "Geçtiğimiz aylarda Akdeniz Bölgesi'nde ve Adana'da oluşan don olayı sert çekirdekli meyvelerle narenciyede büyük zararlar oluşturmuş narenciye bahçelerinde çiçeğe dönmüşken don ağacı ve çiçeğini kurutmuştur. TARSİM ise meyveyi sigorta kapsamında alıp ağacı ve çiçeği sigorta kapsamına almamıştır. Ayrıca üreticiler de TARSİM'in sorun çözemediğinden şikayetçiler çünkü TARSİM'in birtakım uygulamaları prosedürleri bürokratik engelleri eksperlerin tavrı tarımın sorunlarını çözmüyor, üreticiyi de TARSİM'den hızla uzaklaştırmaktadır" diye konuştu.

"TARSİM ARTIK ÜRETİCİLERİN SORUNLARI ÇÖZMEKTEN UZAK BİR KURUM HALİNE GELMİŞTİR"

Çukurova Bölgesi'nde bugünlerde etkili olan Afrika sıcaklarının yarattığı mağduriyeti dile getiren Ayhan Barut, şunları söyledi:

"Afrika sıcağından dolayı şu an meyve bahçelerindeki yeni tutmuş meyveler sıcaktan dolayı yere dökülmektedir. TARSİM eksperleri ise bunu normal karşılamaktadır. Buradan TARSİM'in yöneticilerine, iktidara çağrı yapalım, TARSİM artık üreticilerin sorunları çözmekten uzak bir kurum haline gelmiştir. TARSİM için yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Çiftçi lehine doğal afetlerden kaynaklanan zararların karşılanması yönünden yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi'ne bağlı olmayan ve bu afetlerden zarar gören üreticilerimizin de zararların karşılanması için bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde TARSİM kuruluşu bir süs gibi kuruluş olmaktan öte geçmeyecektir. Çözüm TARSİM ve iktidardadır. "

Ayhan Barut: Tarsim İçin Yeni Bir Düzenleme Yapılması Gerekmektedir
Ayhan Barut: Tarsim İçin Yeni Bir Düzenleme Yapılması Gerekmektedir
Ayhan Barut: Tarsim İçin Yeni Bir Düzenleme Yapılması Gerekmektedir
Ayhan Barut: Tarsim İçin Yeni Bir Düzenleme Yapılması Gerekmektedir

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Kaynak: ANKA

Ayhan Barut, Sigorta, Afrika, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayhan Barut: 'Tarsim İçin Yeni Bir Düzenleme Yapılması Gerekmektedir' - Son Dakika


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