Ayhan Barut'un "Neden Yarım Kilo Et Alıyorsun" Diye Sorduğu Yurttaş: "Emekliyim, Aldığım Maaş 2 Bin 500 Lira" - Son Dakika
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Ayhan Barut'un "Neden Yarım Kilo Et Alıyorsun" Diye Sorduğu Yurttaş: "Emekliyim, Aldığım Maaş 2 Bin 500 Lira"

10.05.2022 13:18

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kasapta “Şimdi niye yarım kilo (et) alıyorsun” diye sorduğu Adanalı yurttaştan, “Şu anda emekliyim hocam. Aldığım maaş 2 bin 500 lira. Üç tane çocuk okutuyorum; iki üniversite, bir ortaokul. Yukarıdakilere sesleniyorum, 2 bin 500 lira vereyim de gelsinler okutsunlar” yanıtını aldı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kasapta "Şimdi niye yarım kilo (et) alıyorsun" diye sorduğu Adanalı yurttaştan, "Şu anda emekliyim hocam. Aldığım maaş 2 bin 500 lira. Üç tane çocuk okutuyorum; iki üniversite, bir ortaokul. Yukarıdakilere sesleniyorum, 2 bin 500 lira vereyim de gelsinler okutsunlar" yanıtını aldı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana'daki bir kasapta alışveriş yapan yurttaşların ve esnafın sorunlarını dinledi. Bir yurttaş, "Buradan yarım kilo et aldım. Pazardan geliyorum, şu gördüğünüz poşetler 100 lira. Bir kilo domates, yarım kilo patlıcan, yarım kilo biber" dedi.

Daha önce 1,5 kilo kıyma alabildiğini aktaran yurttaş, Ayhan Barut'un "Şimdi niye yarım kilo alıyorsun" sorusuna, "Şu anda emekliyim hocam. Aldığım maaş 2 bin 500 lira. Üç tane çocuk okutuyorum; iki üniversite, bir ortaokul. Yukarıdakilere sesleniyorum, 2 bin 500 lira vereyim de gelsinler okutsunlar" diye yanıt verdi. Yurttaş, maaşının aldığı gibi bittiğini söyleyerek "Emekli maaşı hocam ya" dedi.

CHP'li Barut esnafın sorununu da dinledi. Adana'da 35 yıldır kasaplık yaptığını aktaran Murat Derinalp, et fiyatlarındaki artışın yurttaşların alım gücünü düşürdüğünü belirterek, "Biz ne kadar ucuz tutarsak da vatandaşa 'pahalı' geliyor. Çekiliyor, gelmemeye, et yememeye başlıyor. İki kilo alıyorsa bir kiloya düştü. Bir kilo alıyorsa yarım kiloya düştü" diye konuştu.

"KASAP SATAMIYOR, VATANDAŞ ALAMIYOR"

Hayvan üreticilerinin, kasapların ve yurttaşların sorunlarına dikkat çeken Ayhan Barut ise şunları kaydetti:

"Hayvan üreticileri üretemiyor, maliyetler çok yüksek olduğu için ürettiğinden kazanamıyor. Kasap eti satamıyor. Tüketici ise pahalı olduğu için alamıyor. Bu ne yaman çelişkidir? AKP herkesi çıkmaza soktu. Bunların sebebi nedir? Çünkü maliyetler çok yüksek. Üretim maliyeti yüksek, kasabın karı çok az. Tüketici; maaşı ve geliri çok düşük. Bunun için üreticinin desteklenmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi lazım."

Ayhan Barut'un Neden Yarım Kilo Et Alıyorsun Diye Sorduğu Yurttaş: Emekliyim, Aldığım Maaş 2 Bin 500 Lira
Ayhan Barut'un Neden Yarım Kilo Et Alıyorsun Diye Sorduğu Yurttaş: Emekliyim, Aldığım Maaş 2 Bin 500 Lira
Ayhan Barut'un Neden Yarım Kilo Et Alıyorsun Diye Sorduğu Yurttaş: Emekliyim, Aldığım Maaş 2 Bin 500 Lira
Ayhan Barut'un Neden Yarım Kilo Et Alıyorsun Diye Sorduğu Yurttaş: Emekliyim, Aldığım Maaş 2 Bin 500 Lira

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ayhan Barut, Üniversite, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ayhan Barut'un 'Neden Yarım Kilo Et Alıyorsun' Diye Sorduğu Yurttaş: 'Emekliyim, Aldığım Maaş 2 Bin 500 Lira' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayhan Barut'un "Neden Yarım Kilo Et Alıyorsun" Diye Sorduğu Yurttaş: "Emekliyim, Aldığım Maaş 2 Bin 500 Lira" - Son Dakika
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