Ayhan Barut: "Vatandaş Bayat Ekmek Almak İçin Akşamı Bekliyor"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Yamaçlı Mahallesi'nde fırıncı esnafının sorunlarını dinledi. Barut, "Ekmek bugün 5 liraya geldi. Fırıncı esnafı perişan. Üretmek zorunda, üretemiyor. Vatandaş bayat ekmeği bekliyor akşam almak için. Bu gidişle ekmeğin fiyatının 7-8 liraya çıkacağı görülüyor" dedi. Fırında çalışan bir işçi ise, "Vatandaş ekmek alamıyor, nerede alacak? Bayat ekmek yiyor" diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Barut, bugün Adana'nın Yamaçlı Mahallesi'nde bir fırıncıyı ziyaret etti. Ekmekteki fiyat artışının hem halk hem de üreticiyi zorladığını belirten Barut şöyle konuştu:

"Kime dokunsak bin ah işitiyoruz. Esnaf dertli vatandaş dertli. Çünkü gıdadaki fiyat artışı son bir yıllık değerlendirmede yüzde 171 oranında arttı. Geçen yıl haziran ayından bu yıl haziran ayına kadar ekmek, un, bulgur ve makarna gibi ürünlerin fiyatı yüzde 170 arttı. Vatandaş çok perişan. Bu artıştan dolayı çok şikayetçi. Özellikle geçen yıl ekmeğin hammaddesi olan buğdayı kilosunu 2,25 liradan alanlar bunun karşılığında tüm girdilere yüzde 350 civarında zam yaptı.

"FIRINCI ESNAFI PERİŞAN"

Ekmek bugün 5 liraya geldi. Fırıncı esnafı perişan. Üretmek zorunda, üretemiyor. Vatandaş bayat ekmeği bekliyor akşam almak için. Bu gidişle ekmeğin fiyatının 7-8 liraya çıkacağı görülüyor. İş başındaki AKP iktidarına seslenelim: Fırıncının fiyat maliyetinin yüzde 30-40'ını un oluşturuyor. Unu geçen sene 130 liraya alan fırıncı esnafı, bu sene torbasını 500 liraya almak zorunda. Bu artışlar karşısında vatandaş perişan. Vatandaşı kuru soğana ve ekmeğe muhtaç ettiler. Vatandaşın ekmeğiyle oynamayın, çare bulun, çözüm üretin."

"EKMEK EN AZ 4,5 LİRA OLMALI Kİ MALİYETİ KURTARSIN"

Kendi fırınını kazanamadığı için kapattığını ve fırında işçilik yaptığını belirten bir vatandaş ise, "Vatandaş ekmek alamıyor, nerede alacak? Bayat ekmek yiyor. Evde sac ekmeği yapmaya başladılar. Bayat ekmeği 1,5 lira, tazesi 3 lira. Tabii ki artış bekliyoruz. Artmazsa bu şekilde olmaz. En az ekmek 4,5 lira olmalı ki maliyeti kurtarsın" diye konuştu.

GIYASETTİN ORUÇ: BORCUMUZU ÖDEYEMİYORUZ, EVİMİZİ SATTIK YİNE BİTİREMEDİM

1974 yılından bu yana fırıncılık yaptığını söyleyen Gıyasettin Oruç ise şöyle dedi:

"1995'e kadar memnundum. 95'ten sonra bitirdiler. Kazanamıyoruz girdilerden dolayı. Mazot 30 lira, iki tane servis arabası var, ekmek dağıttığımız. Günde 500 lira yakıyor her biri. İşçi, sigorta, maya, katkı maddesi derken bir şey kalmıyor. Borcumuzu ödeyemiyoruz, evimizi sattık ama yine bitiremedim. Ekonomiden dolayı icralık olduk. Ekmek 3 lira ama biz ekmeğe zam istemiyoruz. Girdiler ucuz olsun, ekmek böyle devam etsin. Ama şu an kurtarmıyor. Ekmek şu an en az 4,5-5 lira olması lazım."