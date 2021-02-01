Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyali verdi - Son Dakika

Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyali verdi

01.02.2021 12:07
Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyali verdi, System.String[]

Son dönemlerde HDP'ye alternatif yeni bir parti kuracağı dedikoduları ile gündeme gelen eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, cezaevinden gönderdiği mesajda adeta bu iddiaları doğrular nitelikte ifadeler kullandı.

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'le ilgili HDP'ye alternatif yeni bir Kürt partisi kuracağı iddiaları uzun süredir dillendiriliyordu.

"TEK PARTİ BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMIYOR"

Konuyla ilgili tutulduğu cezaevinden bir mesaj gönderen Bilgen, "HDP kurulurken de Kürt partilerinin geleneksel tabanı ile Türkiye toplumunun beklentilerini aynı partide karşılanabilmesinin zorluğu tartışılmıştı. Bugün gelinen noktada bu beklentilerin tek parti ile karşılanmasının koşulları ortadan kalkmıştır. Hem bölgesel gelişmelerin yükselttiği duygular hem Türkiye toplumunda yükselen korku yeni bir denge oluşmasını ve açılım yayılmasını zorunlu kılıyor" dedi.

Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyali verdi
Ayhan Bilgen

"NEDEN BUNU YAPIYOR ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Bilgen'in yeni parti kuracağı yönündeki açıklamaları HDP kanadı tarafından pek hoş karşılanmıyor. Daha önce Bilgen'in bu yöndeki açıklamalarını "Talihsiz açıklamalar" olarak değerlendirilirken bir parti yetkilisi "Arkasında milyonlar olan bir partiye karşı bu söylem haksızlık. Parti kurulları, yetkilileri var. Birçok kez görüşüldü. Neden bunu yapıyor anlamak mümkün değil" açıklamasını yapmıştı.

HDP OLUMSUZ YORUMLARIN ÇIKTILARINI YOLLAMIŞTI

Bilgen'le görüşmelerden sonuç alamadığını gören HDP ise'Yeni parti' mesajı verdiği sosyal medya paylaşımlarına gelen olumsuz okuyucu yorumlarının çıktılarını avukatlar aracılığıyla cezaevinde tutulan Bilgen'e göndermişti.

Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyali verdi

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Son Dakika Politika Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyali verdi - Son Dakika


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