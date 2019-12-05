Son Dakika Haberleri: Ayhan dede eski fotoğraflara hayat veriyor
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Ayhan dede eski fotoğraflara hayat veriyor

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, kırsal mahallelerde mobil fotoğrafçılık yapan 71 yaşındaki Ayhan Sonkaldı, eski fotoğraflara hayat veriyor.

Ayhan dede eski fotoğraflara hayat veriyor, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, kırsal mahallelerde mobil fotoğrafçılık yapan 71 yaşındaki Ayhan Sonkaldı, eski fotoğraflara hayat veriyor. 40 yıldan bu yana fotoğrafçılık yaptığını anlatan Sonkaldı, işini severek yaptığını söyledi.


İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ağacık Mahallesinde, vatandaşların getirdiği eski fotoğrafları büyütüp renklendiren 3 çocuk ve 4 torun sahibi Ayhan Sonkaldı, "Aslen Edremitliyim. Ancak, şu anda Bursa'da oturuyorum. Arabamla gezerek hizmet veriyorum. Eski fotoğrafları büyütüp renklendiriyorum. Fotoğrafları büyüklüğüne göre 50 ile 500 lira arasında yapıyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Torun, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:57 Kaynak: İHA
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