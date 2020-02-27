Ayhan Kökmen davası ertelendi - Son Dakika

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi. Bugün görülen 11'inci duruşmada sanıkların dinlenmesinin ardından dava, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 14 Nisan 2020 tarihine ertelendi.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 3 yıldır görev yapan okul müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017'de, odasında, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Okul müdürü Ayhan Kökmen'in göğsüne doğru ateşlenen fişekten birinin domuz kurşunu olduğu ortaya çıktı. Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan B.Y.'yi gözaltına aldı.

11'İNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Tutuklanan öğrenciler İ.P. ve arkadaşı U.Y. ile azmettirici olmakla suçlanan U.Y.'nin babası B.Y. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 11'inci duruşması bugün görüldü. Basına kapalı olarak yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar U.Y., İ.P. ve B.Y. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmaya öldürülen Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen, bazı öğretmenler ve Kökmen'in yakınları katıldı.

Duruşma, sanıkların dinlenilmesinin ardından ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 14 Nisan tarihine ertelendi.

'ATILI SUÇU İŞLEDİKLERİ YÖNÜNDE ÖNEMLİ BİR DELİL'

Mahkeme sonrası basın açıklaması yapan Ayhan Kökmen'in avukatı Süleyman Coşkun , şunları söyledi:

"Bugün Eğitim şehidimiz Ayhan Kökmen Hocamızın 11'inci duruşmasını girdik. Olayla ilgili olarak 4'ü çocuk biri yetişkin çocuklardan birinin babası olmak üzere yargılanmakta yargılamada yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Bizim talebimizle geçtiğimiz celselerde çocuklardan ve B.Y.'den el konulan telefonlarının hafızalarının geri getirilmesi, mesaj kayıtları ve olayla ilgili olabilecek bir takım delilerin araştırılması kararı verilmişti. Buna ilişkin olarak yapılan siber inceleme neticesinde çocuklardan iki tanesinin yani eylemi bizzat gerçekleştiren Ayhan Kökmen hocamızı vuran çocuklardan ikisinin telefonundan bir kısım geri dönüşümler elde edildi. Bu geri dönüşümler, olayın bir gün öncesine ilişkin geri dönüşümler ve mesaj kayıtları, olaydan bir gün önce dosya kapsamında, video olduğu üzere B.Y. ve çocukların topluca Kızılcaavlu köyünde bir toplantı yaptıkları video ve güvenlik kameralarıyla zaten belirlenmişti. Bu toplantıdan önceki mesajlaşmaları içeriyor. Geri dönüşümlü şekilde getirilen mesajlar ve çocuklardan bir tanesinin sanık B.Y. ile görüşmek üzere Kızılcaavlu köyüne gideceğini açıklayan bir mesaj bu bir arkadaşına atmış bu durumda sanıkların atıl suçu işledikleri yönünde önemli bir delil olduğunu düşüncesindeyiz ayrıca bugünkü duruşmada olaydan bir gün önce Kızılcaavlu köyünde akşam yapılan toplantıya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları izlendi ve incelendi. Tabii bu kayıtların gece çekilmiş olması ve çözünürlüğün düşük olması nedeniyle tam net olarak belirlenebilen kayıtlar değil ancak bir itibar bir izlenim verebilen kayıtlar bunlar, izlendi. Önümüzdeki celse Nisan ayına kaldı. Önümüzdeki celse olmasa bile bir sonraki celsenin son celse olacağını düşüncesindeyiz. Bir kısım eksik gelmeyen siber inceleme kayıtları var onlar bekleniyor. Bunun dışında bir eksiklik kalmadı dosyamız da adalete güveniyoruz. Doğrunun bulunacağına gereken cezaların belirleneceğine inancımız tamdır. Bir daha ki celse 14 Nisan 2020 günü saat 15.00 de görülecek" dedi.