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Ayhan Özhan güven tazeledi - Son Dakika

Ayhan Özhan güven tazeledi

26.06.2021 23:06
Ayhan Özhan güven tazeledi, System.String[]

SİNOP (İHA) – Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ayhan Özhan güven tazeledi.

SİNOP (İHA) – Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ayhan Özhan güven tazeledi.

Sporcu Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan kongrede Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu üyeleri 2006 yılından beri başkanlık görevini üstlenen ve aynı zamanda Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Ayhan Özhan'a 'devam' dedi. Tek liste ile gidilen seçimde güven tazeleyen Özhan tekrar 3 yıl da görevi yürütecek.

Yeni dönemde yapacağı çalışmalara ilişkin konuşan Ayhan Özhan, "Pandemi sürecinden geçtiğimiz şu günlerde bildiğiniz gibi 1.5 yıldır amatör spor kulüpleri müsabakaları oynanmadı. Son dönemde bir tek BAL Ligi maçlarımız oynandı. Bu dönemde tüm spor camiası kendini boşlukta hissetti. Bununla birlikte tabi biz durmadık ve çalışmalarımızı hareketlendirmeye çalıştık. Tüm kulüplerimizle görüş alışverişinde bulunduk. Yeni çıkacak kulüpler yasası ile ilgili istişare yaptık. Amatör spor kulüplerimizin yeni dönemde işleyişi ile ilgili kaynak sağlama noktasında çeşitli hedeflerimiz ve taleplerimiz gündeme geldi. Bununla ilgili öncelikle yapacağımız iş tüm il ve ilçe belediye başkanlarımız, valimiz ve siyasilerimiz nezdinde bu konuları dile getirmek ve sonuç almak üzerine olacak. Yeni dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2023 vizyonu diyor, biz de 2023 vizyonuna Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak hazırlanacağız. Çok güzel hedefler koyduk. Hep beraber bunları gerçekleştirmek yolunda çaba harcayacağız" dedi.

Özhan'ın yönetim kurulu ise Önder Serdar Öztürk, Kenan Aral, Okan Erbul, Nurettin Karakurt, Mustafa Hakan Tanyeri, Timur Sırt, Kandemir Sarısoy ve Ahmet Mor'dan oluştu. - SİNOP

Ayhan Özhan güven tazeledi
Ayhan Özhan güven tazeledi
Ayhan Özhan güven tazeledi

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Pandemi, Türkiye, Sinop, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ayhan Özhan güven tazeledi - Son Dakika Spor


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