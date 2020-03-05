Ayhan Şahenk Vakfı Niğde Hastanesine tıbbi cihaz bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayhan Şahenk Vakfı Niğde Hastanesine tıbbi cihaz bağışladı - Son Dakika

Ayhan Şahenk Vakfı Niğde Hastanesine tıbbi cihaz bağışladı

10 dakika önce

Ayhan Şahenk Vakfı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine tıbbi cihaz ve sarf malzemesi bağışladı.

Ayhan Şahenk Vakfı Niğde Hastanesine tıbbi cihaz bağışladı, System.String[]

Ayhan Şahenk Vakfı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine tıbbi cihaz ve sarf malzemesi bağışladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Ayhan Şahenk Vakfı, göz polikliniğinde kullanılmak üzere otomatik refraktometre, levha projektörü, göz tansiyon ölçüm cihazı, göz tarama cihazı, bilgisayarlı tonometre, binoküler dolaylı oftalmoskop, biomikroskop oftalmik stant, çerçeveli gözlük çantası, lens, üç aynalı lens, acil tıbbı yardım çantası ve tıbbi sarf malzemesi bağışladı.

Bağışlanan cihazlarla yeni oluşturulan göz polikliniğinde göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Müge Karataş hizmet vermeye başladı.

Ayhan Şahenk Vakfı Genel Müdürü Zafer Nuri Eraslan, polikliniği gezerek Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın'dan bilgi aldı.

Eraslan, yeni oluşturulan göz polikliniğinden memnun kaldıklarını belirterek, hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Başhekim Günaydın da desteklerinden dolayı Ayhan Şahenk Vakfına teşekkür etti.

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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