Latin müziğine gönül veren ve yurt dışında da müzik ve şovlarıyla bilinen Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Bursa 'da sahne aldı.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere farklı yaş grubundaki Latin müzikseverler katıldı.Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars dans, müzik ve çeşitli gösterilerle sahnede performans sergiledi.Sicimoğlu, Latin müziğine kattığı özgün yorum ile bolero, salsa ve caca gibi danslara farklı bir etki kattı.Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars uzun süre alkışlandı.