Ayhan Taflan: "İnşaatlarda Kaçak Çalışan İşçiler Piyasaları Yarı Yarıya Düşürdü"

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, piyasada kaçak çalışan yabancı uyruklu ve Türk vatandaşlarının büyük bir kısmının sektörde haksız kazanç elde ettiğini belirterek, "Ustalık ve yetki belgesi olmayan birçok insanın inşaatlarda çalıştığı bunun sonucu olarak iş kazalarının sürekli arttığını, kayıt dışı çalışanların tespit edilerek kayıt altına alınmasını istiyoruz" dedi.



İnşaat sektörü ve bu sektör içinde yapılan taahhüt işlerinin ülkelerin ekonomilerinde ve kalkınmalarında önemli rol oynadığını dile getiren Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, en tehlikeli iş kolu olan inşaat sektöründe faaliyet gösteren inşaat firmalarının ve inşaat sahiplerinin büyük sıkıntı yaşamamaları için kaçak çalışan işçilere yönelik hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi. Taflan, "Piyasalara bakıldığında kaçak çalışan bazı yabancı uyruklu ve Türk vatandaşlarının büyük bir kısmının sektörde haksız kazanç elde etmeleri ve ucuza çalışmaları hem mali hem de can güvenliği açısından büyük bir önem arz etmektedir. İş gücü anlamında ucuz iş gücü olarak piyasalara girmeleri, çalışan mükellef kişileri de sıkıntıya sokmaktadır. En tehlikeli iş kolu olan inşaat sektöründe faaliyet gösteren inşaat firmalarının ve inşaat sahiplerin büyük sıkıntı yaşamamaları için bu konuya büyük bir hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Piyasa rayiç bedeli üzerinden iş yapmaya çalışan mükellef esnafın, hiç bir sorumluluğu olmayan piyasalarda yarı fiyatına iş yapanlardan dolayı kaçakçıların karşısında ayakta durmaları gittikçe zorlaşmaktadır. Piyasalara bakıldığında vergi mükellefi olan sektörün esnafları kira ödeyecek, vergi verecek, sigorta ödeyecek, istihdam sağlayacak, diğer tarafta baktığımızda ise bahsettiğimiz sorumlulukları yerine getirmeyen kaçak çalışan kişiler haksız kazanç elde edip daralan piyasada mükellef olan esnafın küçülmesine hatta ve hatta iş yerinin kapanmasına sebep olacak" şeklinde konuştu.



"Ustalık ve yetki belgesi olmayınca iş kazaları arttı"



Ustalık ve yetki belgesi olmayan birçok insanın inşaatlarda çalıştığı bunun sonucu olarak iş kazalarının sürekli arttığını vurgulayan Taflan, "İnşaat sektöründe aklınıza ne gelebiliyorsa taşeronundan, camcıdan pvc ye, kalıpçısından betoncusuna, şapcısına, duvarcısından sıvacısına, mermercisine, inşaat malzemesinden nalburuna, parkecisinden doğramacısına, elektrikçisinden tesisatçısına kadar sayamadığımız birçok meslek dalının mükellef olan esnafı ve emekçisi ekmeğini kazanma, bu daralan süreçte işletmesini ayakta tutma ve istihdam sağlama çabasında olduğu gibi buna mukabil, çantacı emek hırsızlarının ve mükellef olmayan kayıt dışı çalışanların önünün kesilmesi ve müdahale edilmesi gerekmektedir. Ustalık ve yetki belgesi olmayan birçok insanın inşaatlarda çalıştığı bunun sonucu olarak iş kazalarının sürekli arttığını, kayıt dışı çalışanların tespit edilerek kayıt altına alınmasını istiyoruz. Bunun, maliye ve SGK boyutunun da olduğu gibi SGK primi ödenmediği taktirde maliyeye de darbe vurmaktadırlar. Kayıt dışının, aynı zamanda ahlaki bir sorun ve gelişmişliğin ölçütü olması da söz konusudur" diye konuştu.



"İnşaatlarda kaçak çalışan işçiler piyasaları yarı yarıya düşürmüştür"



Her meslek kolunda olduğu gibi inşaat sektöründe de kayıt dışı istihdamın halledilebilmesi için sürekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydeden Taflan, "Ayrıca kayıt dışı çalışmanın asgariye indirgenebilmesi için inşaat firmalarının ve inşaat sahiplerinin bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir. Denetimlerin kayıt dışılıkla mücadele etmek anlamına geldiğini ve bunun içinde bizlerde Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası olarak elimizden geleni yapacağız. İlgili mercilerle yapılan görüşmeler doğrultusunda kayıt dışı çalışanlara önlem alınması, sektörde yapılacak olan işlerin yetkisi olan kişilere yaptırılması ve denetim mekanizmasının daha aktif olarak işlemesi hususunda ilgili kurumların her zaman duyarlı olduğu gibi özellikle denetim mekanizmasının sürekli işlemesini arzu etmekteyiz. Genel anlamda baktığımızda birçok alanda yabancı iş gücü ön plana çıkıyor. Yabancı uyruklu kişilerin hatta Türk vatandaşların nerdeyse çoğu kayıt dışı çalışmaktadır. Emek piyasasında giderek ucuzlaşan ve kayıt dışılığı artan ortamla karşı karşıya kalmaktayız. Mükellefiyeti olan esnaflarımız SGK ve Vergi Dairesine olan borçlarını ödemekte zorlandığı gibi inşaat sektörü dardayken birde iş gücü olarak piyasaya girmeleri resmi çalışan işçileri ve esnafları daha da büyük sıkıntıya soktuğu gibi inşaatlarda kaçak çalışan işçiler piyasaları yarı yarıya düşürmüştür" ifadelerini kullandı. - TRABZON

