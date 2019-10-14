Son Dakika Haberleri: Ayhancan'dan Pist Rekoru ile gelen şampiyonluk
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Ayhancan'dan Pist Rekoru ile gelen şampiyonluk

15 dakika önce

Porsche Carrera Cup Fransa serisini 2018 sezonunda kazanarak 'şampiyon olan ilk yabancı pilot' ünvanını elde eden Ayhancan Güven, üst üste ikinci kez şampiyon olarak gurur verici bir başarıya imza attı.

Ayhancan'dan Pist Rekoru ile gelen şampiyonluk, System.String[]

T.C. Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle Almeras by Martinet takımı adına yarışan 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, 12-13 Ekim tarihlerinde Fransa Paul Ricard pistinde koşulan son yarışı kazanarak podyumda İstiklal Marşımızı çaldırdı ve ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak bu yıl da unvanını korudu.

İlk sırada başladığı hafta sonunun ilk yarışından arka lastiğinin patlaması sonucu puansız ayrılan temsilcimiz, pazar günü koşulan ikinci yarışın sıralama turlarında kaydettiği yeni pist rekoru ile ilk sırada başlama hakkını elde etti. Tüm yarışı domine eden ve stratejik bir yarış çıkaran Ayhancan, 14 tur boyunca liderliği kimseye kaptırmadı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Ayhancan 26-27 Ekim tarihlerinde Porsche Super Kupa final yarışı için Mexico City pistine çıkacak ve sonrasında 01-03 Kasım tarihlerinde Salih Yoluç ile FIA Uluslar Kupası'nı geçen yıl olduğu gibi Türkiye'ye kazandırmak hedefiyle İtalya Vallelunga pistinde mücadele edecek.

Porsche, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:31 Kaynak: Bültenler
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