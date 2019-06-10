Son Dakika Haberleri: Ayhancan Fransa Liderliğini Korudu
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Ayhancan Fransa Liderliğini Korudu

8 saat önce

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı , Spor Toto ve TOSFED desteğinde Avrupa pistlerinde ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcumuz Ayhancan Güven, 08-09 Haziran tarihlerinde İtalya Misano pistinde koşulan Porsche Carrera Cup Fransa serisi 5. ve 6. yarışlarını podyumda tamamlayarak şampiyona liderliğini sürdürdü.

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Güven yarışın ardından "Araç ayarlarıyla boğuştuğumuz hafta sonunu değerli puanlar alarak ve iki podyumla tamamladık. Fransa şampiyonasında sezonun tam ortasına geldik ve 104 puan ile lideriz. Şimdi Fransa şampiyonasına ara verip, 30 puan ile 2. sırada yer aldığım Porsche Mobil1 Super Cup'a odaklanma zamanı." açıklamasını yaptı.

Genç temsilcimiz,28-30 Haziran tarihlerinde Avusturya Red Bull Ring pistinde koşulacak olan Porsche Mobil1 Super Cup 3.ayak yarışında yeniden direksiyon başına geçecek.

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:15 Kaynak: Bültenler
Araç, Porsche, Fransa, Güncel
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