Son Dakika Haberleri: Ayhancan Güven Almanya'da piste çıkacak
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Ayhancan Güven Almanya'da piste çıkacak

22 dakika önce

Milli sporcu Ayhancan Güven, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Porsche Mobil1 Supercup yarışının 5. ayağında mücadele edecek.

Ayhancan Güven Almanya'da piste çıkacak, System.String[]
Milli sporcu Ayhancan Güven, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Porsche Mobil1 Supercup yarışının 5. ayağında mücadele edecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Porsche Mobil1 Supercup yarışının 5. ayağı 27-28 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hockenheim pistinde gerçekleştirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TOSFED ve Pierre Martinet desteğinde yarışan 21 yaşındaki milli pilot Ayhancan Güven de Almanya'da piste çıkacak.
Milli sporcu, İngiltere'de düzenlenen sezonun dördüncü yarışında birincilik elde etmişti.
Ayhancan Güven, genel klasmanda 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Porsche, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:41 Kaynak: AA
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