Son Dakika Haberleri: Ayhancan Güven Almanya'da piste çıkacak
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Ayhancan Güven Almanya'da piste çıkacak

1 saat önce

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Porsche Mobil1 Supercup yarışının 5. ayağı 27-28 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hockenheim pistinde gerçekleştirilecek.

Ayhancan Güven Almanya'da piste çıkacak, System.String[]
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Porsche Mobil1 Supercup yarışının 5. ayağı 27-28 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hockenheim pistinde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TOSFED ve Pierre Martinet desteğinde yarışan 21 yaşındaki milli pilot Ayhancan Güven de Almanya'da piste çıkacak.

Milli sporcu, İngiltere'de düzenlenen sezonun dördüncü yarışında birincilik elde etmişti.

Ayhancan Güven, genel klasmanda 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Porsche, Türkiye, Almanya, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:32 
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