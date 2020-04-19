Ayhancan Güven'den bir zafer daha

Türkiye'nin başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition simülasyon yarış serisinde sezonun ikinci haftasında gaza bastı. 18 Nisan tarihinde Britanya'nın ünlü Silverstone Pisti'nde iki yarış üzerinden gerçekleştirilen mücadelede Güven, ilk yarışı kazanarak Larry Ten Voorde ile şampiyona liderliğini paylaşmaya devam etti.



Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition simülasyon yarış serisinde bir zafer daha kazandı. 18 Nisan tarihinde Britanya'nın ünlü Silverstone Pisti'nde koşulan sezonunun ikinci haftası iki yarış üzerinden gerçekleştirildi. Büyük bir mücadeleye sahne olan yarışa pole pozisyonunda başlayan Ayhancan Güven, istediği gibi start alamayıp üçüncü sıraya kadar geriledi. Kendini hızlıca toparlanmasını bilen Ayhancan, ilk turda takım arkadaşı Max van Splunteren'i geçmeyi başararak ikinci sıraya oturdu. Ayhancan son turun son virajında yaptığı atakla da Larry Ten Voorde geride bırakarak damalı bayrağı ilk geçen isim oldu ve sezondaki ikinci zaferini kazandı.



Nefesleri kesen ikinci yarışa da pole pozisyonunda başlayan Ayhancan Güven, son tura kadar yerini korumasına rağmen bir tur gerisindeki bir aracın spin atması sebebiyle pist dışına taştı. Larry Ten Voorde bu avantajı iyi kullanarak Ayhancan'ı son turda geride bıraktı ve ikinci yarışı kazanan isim oldu. Bu sonuçlarla beraber 90 puana ulaşan Ayhancan Güven, Larry Ten Voorde ile şampiyona liderliğini paylaşmaya devam etti.



25 Nisan'da sezonun 4. ve 5. yarışlarında Belçikan'nın Spa-Francorchamps Pisti'nde mücadele edecek olan Red Bull sporcusu Güven, "Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Keyifli iki yarış oldu. Herkese güzel yarışlar izlettirdiğimizi düşünüyorum. Şampiyonanın kaderi Spa ve Monza'da belli olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL