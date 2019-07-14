Son Dakika Haberleri: Ayhancan Güven'den İngiltere'de birincilik
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Ayhancan Güven'den İngiltere'de birincilik

1 saat önce

Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche Mobil1 Supercup yarışının dördüncü ayağından zaferle ayrıldı.

Ayhancan Güven'den İngiltere'de birincilik, System.String[]
Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche Mobil1 Supercup yarışının dördüncü ayağından zaferle ayrıldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, milli sporcu İngiltere'deki Silverstone Pisti'nde koşulan yarışta 13 tur boyunca liderliğini koruyarak birincilik elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TOSFED ve Pierre Martinet desteğinde mücadele eden 21 yaşındaki Ayhancan Güven, bu sonuçla şampiyona tarihinde ilk sezonunda yarış kazanan ilk pilot olmayı başardı.
Porsche Mobil1 Supercup'ın 5. ayak yarışları 27-28 Temmuz tarihlerinde Almanya'daki Hockenheim pistinde koşulacak.
İngiltere, Türkiye, Porsche, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:48 Kaynak: AA
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