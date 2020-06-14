Ayhancan Güven'den "Sanal Le Mans 24 Saat" yarışında şampiyonluk - Son Dakika

Ayhancan Güven'den "Sanal Le Mans 24 Saat" yarışında şampiyonluk

Türk motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, "Sanal Le Mans 24 Saat" yarışında şampiyon oldu.

Ayhancan Güven'den

Türk motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, "Sanal Le Mans 24 Saat" yarışında şampiyon oldu.

Simülasyona taşınan yarışta Ayhancan Güven'in mücadele ettiği 93 kapı numaralı Porsche Esports Takımı, 24 saat sonunda damalı bayrağın altından ilk sırada geçerek GTE sınıfında mutlu sona ulaştı.

Farklı kategorilerde 50 takım, 200 pilotun katıldığı "Sanal Le Mans 24 Saat"te Charles Leclerc, Max Verstappen, Fernando Alonso, Lando Norris, Jenson Button, Felipe Massa ve Juan Pablo Montoya gibi isimler de mücadele etti.

Ayhancan Güven'in de yer aldığı Porsche Esports Takımı, iki kez kırmızı bayrakla duraklayan yarışta Aston Martin Racing ve R8G Esports takımlarının önünde toplamda 339 turla şampiyon olmayı başardı.

Red Bull, Le Mans, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 07:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ayhancan Güven'den 'Sanal Le Mans 24 Saat' yarışında şampiyonluk - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı 7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı         
00:45
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi         
00:13
Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı Son Dakika: Terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başladı         
00:13
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı         
00:07
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı         
00:02
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi         
23:54
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı? Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?         
23:50
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun         
23:49
Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı Gaziantep FK ile Ankaragücü 1-1 berabere kaldı         
23:32
Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar Adem Büyük ve Ryan Donk cezalı duruma düştü! Gaziantep maçında yoklar         
23:21
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil         
23:20
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı         
23:09
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu         
23:05
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi         
23:01
Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı         
22:57
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı         
22:56
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı         
22:56
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti         
22:48
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı         
22:41
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı         
22:23
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi         
22:22
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi         
22:01
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti         
22:00
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek         
21:50
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi         
21:27
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi         
21:27
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti         
21:07
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı         
20:55
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu         
20:46
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı         
20:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 01:36:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayhancan Güven'den "Sanal Le Mans 24 Saat" yarışında şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]