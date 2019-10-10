Son Dakika Haberleri: Ayhancan Güven ikinci şampiyonluk için piste çıkacak
Son Dakika Spor Ayhancan Güven ikinci şampiyonluk için piste çıkacak

Ayhancan Güven ikinci şampiyonluk için piste çıkacak

1 saat önce

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupa Fransa yarışı için 12-13 Ekim'de Paul Ricard Pisti'nde mücadele edecek.

Ayhancan Güven ikinci şampiyonluk için piste çıkacak, System.String[]

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupa Fransa yarışı için 12-13 Ekim'de Paul Ricard Pisti'nde mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki Türk sporcu, şampiyonluk için son iki yarışa katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) desteğiyle Almeras by Martinet Takımı adına Porsche Carrera Kupası Fransa ve Porsche Super Kupa serilerini takip eden Ayhancan Güven, Fransa serisinin son iki yarışı için 12-13 Ekim tarihlerinde Paul Ricard Pisti'ne çıkacak.

Ayhancan Güven, final ayağı öncesinde 19 rakibi önünde 5 puan farkla lider durumda bulunuyor.

Milli sporcu, dünyanın en prestijli tek marka kupalarından birisi olan ve 31 yıldır süren Porsche Carrera Kupa Fransa serisinde 2018 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Porsche, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:20 Kaynak: AA
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