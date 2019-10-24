Son Dakika Haberleri: Ayhancan Güven, Meksika'da piste çıkacak
Son Dakika Spor Ayhancan Güven, Meksika'da piste çıkacak

Ayhancan Güven, Meksika'da piste çıkacak

1 saat önce

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Süper Kupa'nın 9 ve 10. yarışları için 26-27 Ekim'de Meksika'da mücadele edecek.

Ayhancan Güven, Meksika'da piste çıkacak, System.String[]

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Süper Kupa'nın 9 ve 10. yarışları için 26-27 Ekim'de Meksika'da mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, FIA Dünya Formula 1 Şampiyonası öncesinde destek serisi olarak gerçekleştirilen Süper Kupa'da final yarışlarının sıralama turları, Meksika'da Autodromo Hermanos Rodriguez Pisti'nde 26 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.30'da yapılacak.

Serinin 9. yarışı aynı gün TSİ 22.30'da, 10. yarış da 27 Ekim Pazar günü TSİ 18.15'te başlayacak.

Sezonun bitimine 2 yarış kala 39 puan farkla çaylak şampiyonluğunu garantileyen ve şampiyonanın 27 yıllık tarihinde 'en erken yarış kazanan ilk pilot' olmayı başaran 21 yaşındaki Ayhancan Güven, bu sezon ikinci kez kazandığı Porsche Carrera Cup Fransa şampiyonluğunun ardından Süper Kupa'da da sezonu podyumda tamamlamayı hedefliyor.

Süper Kupa, Meksika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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