Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup France'ı ikinci olarak tamamladı

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Ayhancan Güven, önemli bir başarıya imza attı. Güven, son iki sezonda mutlu sonla tamamladığı Porsche Carrera Cup France'ı bir kez daha podyumda noktaladı. Barselona'daki son yarışta ikinci olan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup France 2020 sezonunu da ikinci olarak bitirdi.

Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup France'ta sezon sonu podyumuna çıktı. Güven, son iki sezonunda birinci olduğu seriyi bu kez de ikinci olarak tamamladı.Porsche Carrera Cup France'ta son durak noktası yarışları Barselona'da yapıldı. Sezonun son yarışına ilk cepten başlayan Ayhancan Güven, yarısından fazlası ilk virajda yaşanan kaza nedeniyle güvenlik aracının arkasında geçen mücadeleyi ikinci sırada tamamladı. Son yarışa genel klasman beşincisi olarak başlayan Güven, sezonun son yarışında elde ettiği podyumla, pilotlar sıralamasında ikinci olmayı başardı.