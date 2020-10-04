Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'da iki kez podyuma çıktı

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın 3. ayağındaki beşinci ve altıncı yarışlarda üçüncü olarak podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Paul Ricard Pisti'nde düzenlenen beşinci yarışta Ayhancan, son turda yaptığı atakla damalı bayrağı üçüncü olarak geçti. Ayhancan Güven, altıncı yarışta iyi bir performans göstererek 3. oldu ve ikinci kez podyuma çıkmayı başardı.

Porsche Carrera Cup Fransa'da dördüncü ayak 16-18 Ekim tarihlerinde Belçika'da düzenlenecek.