Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın 3. ayağında yarışacak

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın üçüncü ayağında piste çıkacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Ayhancan Güven 3-4 Ekim tarihlerinde Porsche Carrera Kupası Fransa serisinin 3. ayağı için Paul Ricard Pisti'nde yarışacak.
Turnuvada geride kalan 2 ayak ve 4 yarışın ardından 62 puanla şampiyona lideri konumunu koruyan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 3 Ekim Cumartesi günü TSİ 09.40'ta gerçekleşecek sıralama turlarının ardından saat 14.55'te ilk yarışta direksiyon başına geçecek. 4 Ekim Pazar günü ise ikinci yarış saat 09.15'te ve üçüncü yarış da saat 14.25'te başlayacak.
Fransa'da Türkiye'yi temsil eden genç milli sporcunun yarışı, "Porsche France" YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:13 - Kaynak: AA
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