Son Dakika Haberleri: Ayhancan Güven, 'Porsche'nin 2020 genç sürücüsü' seçildi
Son Dakika Spor Ayhancan Güven, 'Porsche'nin 2020 genç sürücüsü' seçildi - Son Dakika Spor

Ayhancan Güven, 'Porsche'nin 2020 genç sürücüsü' seçildi

6 saat önce

Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche'nin 2020 genç sürücüsü olarak seçildi.

Ayhancan Güven, 'Porsche'nin 2020 genç sürücüsü' seçildi, System.String[]

Milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche'nin 2020 genç sürücüsü olarak seçildi.


T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) desteğinde 3 sezondur Türkiye'yi dünya pistlerinde başarıyla temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, Porsche'nin 2020 genç sürücüsü olarak seçildi.


Portekiz'de 3 gün süren kampta, dünya genelinden 25 yaş altındaki 12 aday arasından seçilen Güven, 2020 sezonunda Porsche Mobil 1 Supercup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek. Güven, ayrıca 'Pistlerde yarışan fabrika destekli ilk Türk pilot' olarak da adını bir kez daha otomobil sporları tarihine yazdırmış oldu.


2018 sezonunda Benelux ve Fransa serilerini şampiyon olarak tamamlayan ve 2019 sezonunda da Fransa şampiyonluğunu tekrarlarken, ilk sezonunda Supercup ikincisi ve çaylak şampiyonu olmayı başaran Ayhancan Güven, "Burada olmak bir hayaldi, uzun ve yoğun bir çalışmanın sonucunda kariyerimde yepyeni bir sayfaya başlıyorum. 17 senedir bu noktalara gelebilmek için çalıştım ve başardığımız için çok mutluyum. Başta bana yarışma imkanını bana veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na, bu süreçte hep yanımda olan aileme, destekleyen herkese sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Porsche, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak
Kemal Unakıtan'a ait Üsküdar'daki villanın çatısı, belediye ekiplerince yıkıldı Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi Real Madrid maç fazlasıyla zirveye oturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 18:32:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayhancan Güven, 'Porsche'nin 2020 genç sürücüsü' seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]