Ayhancan Güven şampiyonluk için gaza bastı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) desteğinde mücadele eden Milli sporcu Ayhancan Güven, Dünyanın en prestijli tek marka kupası olan Porsche Super Kupa'da Belçika SPA pistinde koşulan 7.yarışını kazanmayı başardı.

PİLOTLAR SIRALAMASINDAKİ 3.'LÜĞÜNÜ KORUDU

İlk sırada başladığı yarışta liderliği bırakmayan Ayhancan Güven, bu sonuçla pilotlar sıralamasında 113 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Ayhancan Güven bu zaferle birlikte gelecek hafta İtalya'nın Monza pistinde gerçekleştirilecek son yarış öncesi matematiksel olarak şampiyonluk şansını da korumayı başardı.

Silverstone'dan sonra ikonik pist Spa'da da damalı bayrağı ilk sırada geçtiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Red Bull sporcusu Ayhancan Güven "Son ana kadar şansımızı sürdürmek için buradan zafer ile dönmek zorundaydık. Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız. Takımıma, bana destek olanlara ve Red Bull aileme hep benim yanımda oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Porsche Super Kupa'da sezon 04-05 Eylül tarihlerinde İtalya Monza pistinde koşulacak 8. ayak yarışı ile sona erecek.