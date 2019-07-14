Son Dakika Haberleri: Ayhancan Güven, Silverstone'da zafere ulaştı
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Ayhancan Güven, Silverstone'da zafere ulaştı

1 saat önce

İSTANBUL / DHAMilli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Silverstone pistinde koşulan Porsche Mobil1 Supercup dördüncü ayağında birinci oldu.

Ayhancan Güven, Silverstone'da zafere ulaştı, System.String[]

İSTANBUL/ DHA

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Silverstone pistinde koşulan Porsche Mobil1 Supercup dördüncü ayağında birinci oldu.
30 pilotun mücadele ettiği yarışın sıralama turlarında 2: 02.288 ile en iyi zamanı kaydeden Güven, aynı zamanda bu zamanıyla pist rekorunu da kırarak bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
F1 destek serisi Porsche Supercup'ın Britanya yarışına ilk sıradan başlayan 21 yaşındaki sporcu, 13 tur boyunca liderliğini koruyarak birinciliği elde etti. Damalı bayrağın altından geçen ilk isim olan Ayhancan Güven, birincilik kupasını alırken podyumda İstiklal Marşımızı dinletti ve şampiyona tarihinde ilk sezonunda yarış kazanan ilk pilot olmayı başardı.


Porsche, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:32 Kaynak: DHA
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