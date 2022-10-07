Ayı ailesi arı çiftliğini bastı... Bal dolu kovanları yiyip dağıttılar

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde arı kovanlarına dadanan ayılar, balları yemekle kalmayıp, işletmeyi darmadağın etti. Bölge sakinleri ayılara çip takıldığını, çiplerdeki sinyal kesilince polislerin aramaya çıktığını öne sürdüler.

Orhaneli ilçesi Sadağı Mahallesi Çırpıcı Köprüsü mevkiinde arıcılık yapan Sami Doğan ve eşine ait arıcılık işletmesi ayılar tarafından talan edildi. Kovanlardaki balları yiyen arılar, işletmeyi kullanılamaz hale getirdi. Ayak izlerinden bir büyük ayı ve 2 yavrusunun olduğu belirlendi.

6 yıldır profesyonel arıcılık yapan Sami Doğan, "2 yıl önce bu tesisi kurdum. Burası arıcılık açısından çok verimli, kaliteli bal akımı yapan bir bölge. Bölgede şeker ve şerbete hiç gerek olmuyor. Zaten arı bu zengin doğada polen ve çiçekleri buluyor ve çok güzel bal üretimi yapıyor. Bunca yıllık emeğimiz boşa gitti. İki, üç ayı tesisimizi darmadağın ederken, balları ve arıları yiyerek uzaklaşmışlar. Milli Parklar yetkililerinin bu tehlikeye karşı önlem almasını bekliyor, zararımızın karşılanması ve bu yabani hayvanlar konusunda bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

"Bir ayda 20 hayvanım telef oldu"

Aynı bölgede çobanlık yapan Hüseyin Zihni de küçükbaş hayvanlarının ayılar ve kurtlar tarafından telef edildiği iddia ederken, "Biri gece biri gündüz olmak üzere iki hayvanım ayı ve kurtlar tarafından telef edildi. Bir ayda toplam 20 hayvanım telef oldu. Bunların zararını kim karşılayacak? Devlet ayıları, kurtları koruyor, hayvanlarımız telef edilerek yeniliyor. Ayılarda çip varmış, kurtlarda var mı, bilmiyorum. Ayılardaki çiplerden sinyal gelmeyince karakola bildiriyorlar. Polisler buraya ayı aramaya geliyor. Orhaneli ve civar köy sakinlerinin can ve mal güvenliği kalmadı. Yetkililerden bir an önce bu konuya çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Orhaneli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner hekimleri, arıcılık işletmesinde zarar tespitinde bulundular.

Zarar gören işletme havadan dron ile de görüntülendi.

Öte yandan Uludağ ve bölgedeki ayı ailesi de bir süre önce fotokapanla görüntülenmişti.