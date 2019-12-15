Ayı ailesi foto kapana takıldı - Son Dakika

Artvin'de yaban hayvanlarını izlemek için kullanılan foto kapana bir anne ayı ile üç yavrusunun oyun oynama görüntüleri takıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarını izlemek için teknolojiden faydalanmaya devam ediyor. DKMP Genel Müdürlüğü, tabiata yerleştirdiği önünden geçen canlıların hareketini algılayarak çok kısa bir süre içinde çekim yapabilme özelliğine sahip foto kapanlarla yaban hayatını kayıt altına alıyor. Foto kapanlarla yaban hayatının takip edilmesi, Türkiye'nin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliği düşünüldüğünde, bu çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından yapılan envanter ve izleme çalışmaları bakımından büyük önem taşıyor.



Yaban hayatına ait pek çok veriye ulaşılabiliyor



DKMP Genel Müdürlüğünün Türkiye'de çeşitli yerlere yerleştirdiği foto kapanlarla yaban hayatı hakkında pek çok bilgiye ulaşılırken foto kapanlar büyük memeli popülasyonlarının izlenmesi ve yaşadıkları çevreye etkilerinin araştırılması, insan-yaban hayvanı çatışmasının sebeplerinin tespiti ve çözüm yollarının araştırılması, türlerin belirli alanlarda varlık/yokluk durumlarının araştırılması, kaçak avcılık ve karayollarında yer alan önemli geçiş noktalarının yaban hayvanları tarafından kullanılma sıklığının tespiti gibi hususlarda pek çok bilginin edinilmesinde kullanılıyor.



Kameralara yansıyan anne ve yavru ayıların eğlencesi



Geçtiğimiz günlerde Artvin'de foto kapana yakalan anne ayı ve üç yavrusunun görüntüsü belgesel izlenimi oluşturdu. Doğal ortamlarında birbiriyle oynayan yavrular ve onları korumaya çalışan anneye ait görüntü, hem bölgenin yaban hayatı açısından önemini hem de biyolojik çeşitliliğin ne derece zengin olduğunu gözler önüne serdi. - ANKARA