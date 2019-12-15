Ayı ailesi foto kapana takıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayı ailesi foto kapana takıldı - Son Dakika

Ayı ailesi foto kapana takıldı

6 saat önce

Artvin'de yaban hayvanlarını izlemek için kullanılan foto kapana bir anne ayı ile üç yavrusunun oyun oynama görüntüleri takıldı.

Ayı ailesi foto kapana takıldı, System.String[]

Artvin'de yaban hayvanlarını izlemek için kullanılan foto kapana bir anne ayı ile üç yavrusunun oyun oynama görüntüleri takıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayvanlarını izlemek için teknolojiden faydalanmaya devam ediyor. DKMP Genel Müdürlüğü, tabiata yerleştirdiği önünden geçen canlıların hareketini algılayarak çok kısa bir süre içinde çekim yapabilme özelliğine sahip foto kapanlarla yaban hayatını kayıt altına alıyor. Foto kapanlarla yaban hayatının takip edilmesi, Türkiye'nin sahip olduğu yaban hayvanı çeşitliliği düşünüldüğünde, bu çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından yapılan envanter ve izleme çalışmaları bakımından büyük önem taşıyor.


Yaban hayatına ait pek çok veriye ulaşılabiliyor


DKMP Genel Müdürlüğünün Türkiye'de çeşitli yerlere yerleştirdiği foto kapanlarla yaban hayatı hakkında pek çok bilgiye ulaşılırken foto kapanlar büyük memeli popülasyonlarının izlenmesi ve yaşadıkları çevreye etkilerinin araştırılması, insan-yaban hayvanı çatışmasının sebeplerinin tespiti ve çözüm yollarının araştırılması, türlerin belirli alanlarda varlık/yokluk durumlarının araştırılması, kaçak avcılık ve karayollarında yer alan önemli geçiş noktalarının yaban hayvanları tarafından kullanılma sıklığının tespiti gibi hususlarda pek çok bilginin edinilmesinde kullanılıyor.


Kameralara yansıyan anne ve yavru ayıların eğlencesi


Geçtiğimiz günlerde Artvin'de foto kapana yakalan anne ayı ve üç yavrusunun görüntüsü belgesel izlenimi oluşturdu. Doğal ortamlarında birbiriyle oynayan yavrular ve onları korumaya çalışan anneye ait görüntü, hem bölgenin yaban hayatı açısından önemini hem de biyolojik çeşitliliğin ne derece zengin olduğunu gözler önüne serdi. - ANKARA

Artvin, Yaban, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rıdvan Dilmen şaştı kaldı: Akıl var, mantık var
Mersin'de bir köpek sezaryenle 16 yavru doğurdu İki odalı gecekonduda yaşam savaşı Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı

Son Dakika Haberleri
18:07 Antalyalılar "kış güneşi"nin keyfini çıkardı - Son Dakika
18:07 Eminönün'de metrelerce "umut" kuyruğu - Son Dakika
18:05 CHP'li meclis üyesinin otel ruhsatıyla yaptığı 6 katlı apartmanın dairelerini sattığı iddiası - Son Dakika
18:04 İzmir'de eşi tarafından darbedildiği iddia edilen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
18:03 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika
17:03 Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:14:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayı ailesi foto kapana takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]