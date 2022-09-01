Öte yandan ayılar Ukrayna uyruklu Marinna Yanar ve eşi Uğur Yanar'ın cep telefonu kameralarına yansıdı. Marinna Yanar "Ayılar her gün buraya geliyor artık bizim komşumuz oldular" diyerek bir seferde 28 Ayı saydıklarını belirtti.

Erzurum'un Şenkaya İlçesinde bulunan bir çöplüğü yiyecek aramak için ayılar istila etti. Sayıları 20'yi geçen ayıların büyüklüğü görenleri etkisi altında bıraktı.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ayı ailesinin çöplükteki yemek keyfini böyle görüntüledi - Son Dakika

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