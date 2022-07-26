AYI, BARAJ GÖLÜNDE YÜZERKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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AYI, BARAJ GÖLÜNDE YÜZERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

26.07.2022 12:00

ARTVİN'in Borçka ilçesinde baraj gölünde yüzen ayı, tekne gezintisine çıkanlar tarafından görüntülendi.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde baraj gölünde yüzen ayı, tekne gezintisine çıkanlar tarafından görüntülendi. Artvin Valiliği görüntüleri, 'Yaban hayatı ile iç içe olmanın gerçek adresi Artvin' notu ile sosyal medyadan paylaştı.

İbrikli İskelesi'nden Borçka baraj gölüne tekne turuna çıkan ziyaretçiler, yüzen ayıyı fark edip, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Ayının dakikalarca yüzdüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İlgi odağı olan görüntülerde; teknenin kendisine yaklaştığını fark eden ayının, hızla kıyıya yüzüp girdiği ormanda gözlerden kaybolduğu görüldü.

Artvin Valiliği de yöreye özgü kemençe müziği eklediği görüntüleri, sosyal medya hesaplarından "Yaban hayatı ile iç içe olmanın gerçek adresi Artvin. Bugün Borçka Baraj Gölü üzerinde inşa ettiğimiz İbrikli İskele'de düzenlenen tekne turlarında yaban hayatı sakinlerimizden olan ayı misafirlerimize eşlik etti. Yine bekleriz" notu ile paylaştı.

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Kaynak: DHA

Borçka, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYI, BARAJ GÖLÜNDE YÜZERKEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

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