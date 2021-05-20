'Ayı Gülü' çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza - Son Dakika

'Ayı Gülü' çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza

20.05.2021 21:14

'Ayı Gülü' çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından gizli noktalara fotokapan kuruldu Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki Kirsa Vadisi'nde açan "ayı gülü" ve "kızıl lale" diye bilinen, koruma altındaki "Paeonia Officinalis"...

'Ayı Gülü' çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından gizli noktalara fotokapan kuruldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesindeki Kirsa Vadisi'nde açan "ayı gülü" ve "kızıl lale" diye bilinen, koruma altındaki "Paeonia Officinalis" çiçeğini koparan kişiye 80 bin 465 lira ceza veriliyor.

Gülyazı köyündeki Kirsa Vadisi'nde iki bölüm halinde yaklaşık 10 bin metrekare alanda açan ve lokal kümeleşen kırmızı şakayıklar, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar bölgede görsel şölen oluşturuyor. Halk arasında "ayı gülü" ya da "kızıl lale" olarak bilinen, düğün çiçeğigiller familyasına ait şakayıklar, Türkiye'de koruma altında tutuluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından gizli noktalara kurulan fotokapan sistemiyle korunan çiçeği koparana 80 bin 465 lira ceza kesiliyor.

Kisra Vadisi'nin belirli noktalarında her yıl Mayıs ayının ilk haftasından Haziran ayının ilk haftasına kadar bir aylık bir sürede bir tabiat harikasının oluştuğunu aktaran Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, "Koyu kırmızı gülleri ve koyu yeşil renkleri ile bu vadide bu zamanlar muhteşem bir görsel şölen oluşuyor. Her gülün göbeğinde bir arı bulunuyor. Onlar güllerin tadını alırken bizde görsel şöleninden faydalanıyoruz. Bu yeri herkesin görmesi gerekli ortam pozitif bir enerji veriyor ve insanın mutluluğuna mutluluk katıyor. Özel bir bakım yok. Tamamen doğanın bir ikramı bize. Belirli noktalarda öbekler halinde 5 bin metrekare, 3 bin metrekarede oluşan öbeklerdeki güzelliği yaşıyoruz. Bu güzellik Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından bilinen nokta. Bura ile ilgili tüm bilgiler resmi kurumlara aktarıldı. Özel bir korumayı gerektirmiyor. Geçtiğimiz yıllarda koruma altına alındığı için yıllara göre değişen oranlarda zarar verenler için cezai işlem uygulanıyor. Asfalt yola yaklaşık 30-40 metre uzaklıkta ulaşımı kolay. Özellikle fotoğraf tutkunları bu alana bekliyoruz. Biliyoruz ki çok güzel kareler yakalayacaklar" dedi.

Kızılören vatandaşlarından Ali İşleyen ise gönüllü olarak şakayıkları gönüllü olarak takip ettiğini ve kontrol ettiğini belirterek, "Kızılören ilçesinin en güzel yerlerinden bir yerde bulunuyoruz. Koruma altına alan güllere kimse zarar vermiyor herkes koruma altında olduğunu biliyor. Bizim hobimiz dağlarda doğada gezmek. Bizde geliş gidişlerde takip ediyoruz. Buralara da devlet adına birazcık da katkımız olması açısından gönüllü olarak takip edip izliyoruz" diye konuştu.

'Ayı Gülü' çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza
'Ayı Gülü' çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza
'Ayı Gülü' çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza
'Ayı Gülü' çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar, Karahisar, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Ayı Gülü' çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza - Son Dakika


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