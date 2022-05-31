"Ayı gülü" Yedisu doğasını süsledi

Bingöl'ün Yedisu ilçesi yaylalarında "ayı gülü" diye bilinen, koruma altındaki "Paeonia Officinalis" çiçeği doğaya renk kattı.

Düğün çiçeğigiller familyasına ait ayı gülü Yedisu yaylalarının farklı noktalarında ilkbahar aylarında çiçek açıyor.

Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan ayı gülleri görenlerin ilgisini çekiyor.

Koruma altındaki ayı gülüne değer veren yöre halkı, güllerin etrafında temizlik yaptı.

Vatandaşlardan Ramazan Şavin, AA muhabirine, ayı gülünün ilçelerinde nisan ve mayıs aylarında ortaya çıktığını söyledi.

Yöre halkının ayı gülene özel değer verdiğini dile getiren Şavin, "Koruma altındaki bir gül. Mayıs ayının sonundan tamamen yapraklarını açıyor. Haziran ayı içerisinde tohuma dönüşüyor. Tohumlar tekrar olduğu yerde tekrar yetişiyor. Halkımızı bu güle kesinlikle zarar vermiyor." diye konuştu.