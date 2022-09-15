Ayı, kampçıların yiyeceklerini yedi - Son Dakika
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Ayı, kampçıların yiyeceklerini yedi

15.09.2022 10:01
Ayı, kampçıların yiyeceklerini yedi

ULUDAĞ'da Sarıalan bölgesine inen ayı, ağaca tırmanıp, kapçıların ipte asılı olan yiyeceklerini, poşetleri delip, yere dökerek yedi.

ULUDAĞ'da Sarıalan bölgesine inen ayı, ağaca tırmanıp, kapçıların ipte asılı olan yiyeceklerini, poşetleri delip, yere dökerek yedi. O anlar, kamçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Uludağ Oteller Bölgesi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Sarıalan mevkisine gelen yetişkin ayı, kamp alanının bulunduğu bölgede yiyecek aradı. Kampçıların iki ağaç arasına gerdiği ipte asılı poşetteki yiyecekleri fark edip, ulaşmaya çalıştı, çabası yetersiz kalınca da ağaca tırmandı. Poşeti delerek yere dökülen yiyecekleri yiyen ayının o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Görüntülerde, bir tilkinin de ayının arkasından yiyeceklerden yemek için yaklaştığı görüldü. Bir süre bekleyen tilki, ardından da bölgeden uzaklaştı.


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Kaynak: DHA

Sarıalan, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayı, kampçıların yiyeceklerini yedi - Son Dakika

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