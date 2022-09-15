AYI, KAMPÇILARIN YİYECEKLERİNİ YEDİ - Son Dakika
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AYI, KAMPÇILARIN YİYECEKLERİNİ YEDİ

15.09.2022 10:21

ULUDAĞ'da Sarıalan bölgesine inen ayı, ağaca tırmanıp, kapçıların ipte asılı olan yiyeceklerini, poşetleri delip, yere dökerek yedi.

ULUDAĞ'da Sarıalan bölgesine inen ayı, ağaca tırmanıp, kapçıların ipte asılı olan yiyeceklerini, poşetleri delip, yere dökerek yedi. O anlar, kamçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Uludağ Oteller Bölgesi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Sarıalan mevkisine gelen yetişkin ayı, kamp alanının bulunduğu bölgede yiyecek aradı. Kampçıların iki ağaç arasına gerdiği ipte asılı poşetteki yiyecekleri fark edip, ulaşmaya çalıştı, çabası yetersiz kalınca da ağaca tırmandı. Poşeti delerek yere dökülen yiyecekleri yiyen ayının o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Görüntülerde, bir tilkinin de ayının arkasından yiyeceklerden yemek için yaklaştığı görüldü. Bir süre bekleyen tilki, ardından da bölgeden uzaklaştı. (DHA)

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Ayı, kampçıların yiyeceklerini yedi Ayı, kampçıların yiyeceklerini yedi 'Bursa siyahı' inciri için yurt dışından alım heyetleri geldi 'Bursa siyahı' inciri için yurt dışından alım heyetleri geldi
Kaynak: DHA

Sarıalan, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYI, KAMPÇILARIN YİYECEKLERİNİ YEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AYI, KAMPÇILARIN YİYECEKLERİNİ YEDİ - Son Dakika
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