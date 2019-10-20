Son Dakika Haberleri: Ayı kostümüyle karakola gittik
Son Dakika Magazin Ayı kostümüyle karakola gittik

Ayı kostümüyle karakola gittik

17 dakika önce

Tiyatro oyunları ile Türkiye'yi üç kere dolaştığını söyleyen ünlü oyuncu, başına gelen ilginç olayları anlattı.

Ayı kostümüyle karakola gittik, System.String[]

Tiyatro oyunları ile Türkiye'yi üç kere dolaştığını söyleyen ünlü oyuncu, başına gelen ilginç olayları anlattı. "İnsanlığın Lüzumu Yok" oyununu sahnelemek için gittikleri Erzurum'da organizatörler kavga ettiği için otelden kovulduklarını söyleyen Sezer, şöyle devam etti: "Kış mevsimi, hava soğuk. Arabada kaldık. Mazot gidecek diye de şoför kaloriferi açmıyor. Ertesi gün Erzincan'a gideceğiz, soğuktan korunmak için hayvan kostümlerini giydik. Polisler geldi. Kimimiz ayı, kimimiz tilki kostümüyle karakola gittik."

Türkiye, kavga, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:05 
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