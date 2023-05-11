Köye inen ayı, tel örgüleri parçalayıp ağıla girerek koyunları telef etti

Dün gece ilçenin Balıklı köyünde meydana gelen olayda köyde çobanlık yapan Mubin Koçak, sabah koyunlarını otlatmak için geldiği ağılın çevresindeki tel örgülerin parçalandığını fark etti.

20 KOYUN TELEF OLDU

Ağıla giren Koçak, 240 küçükbaşından 20 koyununun ayı saldırısında telef olduğunu, 45'inin de yaralandığını gördü. Koçak, saldırıda kaçan bazı koyunları da 4 kilometre uzakta yaralı halde buldu.

100 BİN LİRA ZARARI VAR

Yaralı koyunlar, adrese çağrılan veteriner tarafından tedaviye alındı. Yaklaşık 100 bin lira zararı olduğunu söyleyen Mubin Koçak, "Daha önce de ayı saldırmış, birçok hayvanım ölmüştü. Ağıl önünde bağlı olan köpekleri de ayılar yaralamış. Üzgünüz" dedi.

"ÇOK SAYIDA HAYVAN YARALI"

Veteriner hekim Hüseyin Babada ise "Çok sayıda hayvanı yaralı. Bazıları tedavi edilir ama bazılarının yaşam tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.

İşte o ağıldan görüntüler;