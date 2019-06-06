Son Dakika Haberleri: Ayı köye indi, vatandaşlar böyle görüntüledi
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Ayı köye indi, vatandaşlar böyle görüntüledi

27 dakika önce

Ayı köye indi, vatandaşlar böyle görüntülediKARABÜK - Karabük'te şehre inen ayı amatör kameralara yansıdı.

Ayı köye indi, vatandaşlar böyle görüntüledi
KARABÜK - Karabük'te şehre inen ayı amatör kameralara yansıdı.
Karabük İli Ovacık İlçesine bağlı Alınca köyünde şehre inen ayı amatör kameralara yansıdı. Bayram gününde evin bahçesinde fark edilen ayı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Bir süre yerleşim yerinde yiyecek arayan ayı kameralara böyle yansıdı.
Ayı köye indi, vatandaşlar böyle görüntüledi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
Karabük, Genel
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