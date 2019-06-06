Ayı köye indi, vatandaşlar böyle görüntüledi
27 dakika önce
Ayı köye indi, vatandaşlar böyle görüntülediKARABÜK - Karabük'te şehre inen ayı amatör kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:12 Kaynak: İHA
Ayı köye indi, vatandaşlar böyle görüntüledi
KARABÜK - Karabük
'te şehre inen ayı amatör kameralara yansıdı.
Karabük İli Ovacık
İlçesine bağlı Alınca köyünde şehre inen ayı amatör kameralara yansıdı. Bayram gününde evin bahçesinde fark edilen ayı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Bir süre yerleşim yerinde yiyecek arayan ayı kameralara böyle yansıdı.
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