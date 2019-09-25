Ayı kurtarma operasyonu
12 dakika önce
Giresun'un Keşap ilçesinde dikenli tellere takılan ayı kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:22 Kaynak: AA
Giresun'un Keşap ilçesinde dikenli tellere takılan ayı kurtarıldı.
İlçenin Erköy köyünde, fındık bahçesinin çevresindeki dikenli tellere takılan ayıyı fark eden vatandaşlar, durumu Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirildi.
Olay yerine gelen DKMP ve Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerince iğneyle uyuttukları ayıyı kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan ayı, yeniden doğaya bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi görünce salona girmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı Akşener'e canlı yayında soruldu: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz? Sınav sorularını çalmaktan tutuklanan FETÖ üyesi: Örgütün idealleri için çalınması günah değil