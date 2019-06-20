Ayı mantarı Keleslilerin yüzünü güldürdü
1 saat önce
Bursa'nın Keles ilçesinde mantar çiftçilerin ek gelir kapısı oldu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
'nın Keles
ilçesinde mantar çiftçilerin ek gelir kapısı oldu.
Kelesli vatandaşlar artık boş zamanlarında ormandan mantar topluyor. Ormanlık bölgeler mantar toplayan vatandaşlarla doluyor. Bazı fabrikaların yut dışına ihraç etmek için mantar alması Keleslilerin yüzünü güldürdü. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde ayı mantarı ve horoz mantarı alan tezgahların açılması sevindirdi.
Keles ormanlarında çok fazla bulunan bu mantar türleri Keles halkı için ek gelir kaynağı oldu. Orman Genel Müdürlüğü
verilerine göre ilçenin coğrafik yapısının yüzde 57'si ormanlık alanlardan oluşuyor. İlçe sakinleri bu durumu fırsata çevirdi. Aile bütçesine katkıda bulunmak için her gün ormanlık alanlara giderek mantar topluyorlar. Topladıkları mantarları akşam tezgahlara götürerek emeklerinin karşılıklarını alıyorlar.
Mantar toplayan İsmail Balkan, "Boş zamanlarımızda ailemiz ile birlikte mantar topluyoruz. Hem aile ekonomimize, hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bunun için mutluyuz" dedi. - BURSA
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