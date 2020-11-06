Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu - Son Dakika

Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu

06.11.2020 09:07
Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde, yılın bu zamanları çıkmaya başlayan ayı (bolet) mantarı ile melki (çam) mantarı köylülerin geçim kapısı haline geldi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde, yılın bu zamanları çıkmaya başlayan ayı (bolet) mantarı ile melki (çam) mantarı köylülerin geçim kapısı haline geldi. Geçen yıl yağışların çok olması dolayısıyla bol olan mantarların kilosu 15 liradan satılırken, bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle 25 liradan alıcı buluyor.

Bayramiç Kazdağları eteklerinde sonbaharda yağan yağmurların ardından çıkan ayı mantarı köylüler tarafından toplanarak satılıyor. Mantarın kilosu 25 liradan tüccarlar tarafından alınıyor. Ormanlık alanlardan toplanan mantarlar Çanakkale'deki firmalara satılıyor. Mantarları alan firmalar ise ürünleri işleyerek Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Mantarların her yıl Ekim ve Kasım aylarında çıkmaya başladığını belirten Tongurlu köyü Muhtarı Ömer Gürsoy, " Her sene bu zamanlar da mantar oluyor, millette toplayarak üç beş kuruş para kazanıyor. Birisi ayı mantarı, öbürü de halk arasında kırmızı mantar diye geçer ama biz yörükçesinde melki deriz. Bu mantarları vatandaşlar yiyor. Yağışlar erken olunca, mantarlar da biraz daha erken çıkıyor. Ekim aylarında çıkabilir ama yağışlar biraz geç düştüğü zaman da geç çıkıyor. Bu sene de inşallah yağışlardan sonra çıkacağa benziyor. Ayı mantarı, Kazdağları'nda göknar ve kayın ağaçlarının diplerinde ve meşeliklerin yanında oluyor. Bunlar ekseriyetle oralarda çok olur. Çam mantarı deriz yani melki de çam ağaçlarının çok olduğu yerlerde çıkar" dedi.

"Mavi olan ve süt veren mantar zehirlidir"

Zehirli ve yenilebilir mantarlar hakkında da bilgi veren Gürsoy, "Kurt olan mantar zehirli değildir ama ayı mantarının zehirli olup olmadığını anlamak için elle alt yüzeyi sıkılır. Eğer mavi renk yaparsa onu atacaksın, zehirli mantardır. Mavi renk yapmazsa yenilebilir. Kırmızı mantara gelince, bunun bir benzeri de vardır. Bunların alt kısmında süt veren olursa çok zehirlidir" diye konuştu.

"Kilosu 25 liradan satılıyor"

Yağışların bollaşmasıyla mantarların artacağını ancak fiyatların çok düşmeyeceğini de sözlerine ekleyen Muhtar Gürsoy, "Ekim ve Kasım ayları boyunca hatta kar yağıncaya kadar bu mantarlar devam eder. Mantarların fiyatlarının bu sene ineceğe hiç benzemiyor. Ayı mantarının kilosu 25 lira, düşse de 10 liradan aşağıya düşmez" şeklinde konuştu.

"Yurtdışına göndermek için şirketlere satıyoruz"

Mantarları köylülerden toplayarak şirketlere satan Ali Çelik, "Bugünkü piyasamız 25 lira. Yurtdışına göndermek için biz şirketlere veriyoruz. Bolet mantarı aldık. 5-6 tüketici firma var ancak Türkiye'de yağışların az olmasından dolayı Bayramiç Kazdağları'nda biraz mantar oldu. Geçen sene mantar satışı yoğun ve boldu. 15 liradan satıldı ama bu sene yağmur olmadığından dolayı fazla yok, haliyle fiyatlar da arttı biraz" dedi. - ÇANAKKALE

Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu

Kazdağları, Çanakkale, Bayramiç, Mantar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu - Son Dakika Ekonomi


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