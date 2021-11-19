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Ayı saldırısı sonrası konuşan çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan - Son Dakika

Ayı saldırısı sonrası konuşan çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan

19.11.2021 15:20

Tokat'ta evinin bahçesinde uğradığı ayı saldırısı sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan çiftçi Şener Yıldız, "Ayıyla 2-3 dakika güreştik. Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün. Ayı daha perişan" sözlerine yer verdi.

Dün akşam Reşadiye ilçesi Bostankolu köyünde meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk babası çiftçi Şener Yıldız'ın (45) karşısına bahçeye gübre taşırken ayı çıktı. Yıldız, saldırısına uğradığı ayıyla bir süre boğuştu. Bunun üzerine ayı, bahçeden kaçtı.

KÖYLÜLER HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Bacağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Yıldız'ı, köylüler Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yıldız, buradaki ilk tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kendisine saldıran ayı ile güreşen Tokatlı çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan

"BACAĞIMI TUTTU, KOLLARIMI ISIRDI"

Ayıyla bahçede karşılaştığını söyleyen Şener Yıldız, "Arkamdan bir ses geldi. Döndüğümde ayıyı gördüm. Bana doğru geliyordu. Bağırarak saldırdı. İlk önce bacağımdan tuttu, sonra ayağıma pençe vurdu. Ben de o anda ayıyı kucakladım. Başka yerime zarar vermesin diye. Ayıya sarıldığım zaman kollarımı ısırmaya başladı. Kollarımı ısırmaya başlayınca o can havliyle ayıyı kaldırdım yuvarladım. Ben orada kaldım. Daha sonra ayı çekti gitti. Ayıyla 2-3 dakika güreştik. Komşularım yakındı, yardım istedik. Reşadiye Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Oradan da buraya" dedi.

Kendisine saldıran ayı ile güreşen Tokatlı çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan

"BİR DE AYIYI GÖRÜN, DAHA PERİŞAN"

Ölümle burun buruna geldiğini söyleyen Yıldız, "O anda mücadele etmem gerekiyordu. Kaçma şansım yoktu. Kaçma şansım olsaydı kaçardım. Domuz olsa fazla saldırmıyor ama ayı yükseğe de çıksan peşinden çıkıyor yani. Kaçmaya çalışsam daha büyük darbeler alabilirdim. O anda sadece kurtulmak istiyorsun. Bundan sonra bahçeye falan çıkmayız yani ayı nereye giderse gitsin. Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün. Ayı daha perişan" diye konuştu.

Kendisine saldıran ayı ile güreşen Tokatlı çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan
Ayı saldırısı sonrası konuşan çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan

Devlet Hastanesi, Reşadiye, Çiftçi, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayı saldırısı sonrası konuşan çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan - Son Dakika


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