Son Dakika Haberleri: Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
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Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir çoban, ayı saldırısıyla yaralandı.

Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir çoban, ayı saldırısıyla yaralandı.

Olay, Çukurtepe köyü Herdo Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28), su içtiği sırada bir ayının saldırısına uğradı. Kısa bİr süre ayı ile boğuşan çoban, yaralı halde bölgeden uzaklaşmayı başardı. Bacağından yaralanan çoban, bir vatandaş tarafından otomobile Karlıova Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen çoban, tedavi altına alındı. - BİNGÖL
Karlıova, Bingöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:56 Kaynak: İHA
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