Ayı saldırısına uğrayan çoban yaralandı
1 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir çoban, ayı saldırısıyla yaralandı.
Bingöl Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:56 Kaynak: İHA
'ün Karlıova
ilçesinde bir çoban, ayı saldırısıyla yaralandı.
Olay, Çukurtepe köyü Herdo Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu çoban Zıya Ubeydullah (28), su içtiği sırada bir ayının saldırısına uğradı. Kısa bİr süre ayı ile boğuşan çoban, yaralı halde bölgeden uzaklaşmayı başardı. Bacağından yaralanan çoban, bir vatandaş tarafından otomobile Karlıova Devlet Hastanesine getirildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen çoban, tedavi altına alındı. - BİNGÖL
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