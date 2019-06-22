Son Dakika Haberleri: Ayı saldırısına uğrayıp, helikopterle alınan dağcının sağlık durumu iyi
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Ayı saldırısına uğrayıp, helikopterle alınan dağcının sağlık durumu iyi

59 dakika önce

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, ayı saldırısında yaralanan dağcı Serhan Poçan, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınarak hastaneye götürüldü.

Ayı saldırısına uğrayıp, helikopterle alınan dağcının sağlık durumu iyi, System.String[]
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, ayı saldırısında yaralanan dağcı Serhan Poçan, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınarak hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Poçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Ovacık ilçesinde meydana geldi. Orta Doğu Arama- Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 kişilik profesyonel dağcı grubu, Kepir Sırtları bölgesinde tırmanış yaptıkları sırada ayının saldırısına uğradı. Saldırıda Serhan Poçan, aldığı darbenin etkisiyle kayalık bölgeden düşerek sağ ayağından yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 2 kobra, 1 de sikorsky tipi 3 helikopter sevk edildi. Güvenlik güçleri ve sağlık görevlerinin girişimiyle helikoptere alınan Poçan, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Poçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:21 Kaynak: DHA
Ovacık, Tunceli, Güncel
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