Ayı saldırısında köpeği kurtardı
23 dakika önce
Giresun'da ayının saldırdığı vatandaşı köpeği kurtardı.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:31 Kaynak: İHA
'da ayının saldırdığı vatandaşı köpeği kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere
ilçesine bağlı Dereköy
köyünde çiftçilik yapan Kasım Aydın
fındık bahçesinde çalıştığı esnada ayı saldırısına uğradı. Aydın'ın saldırı esnasında yanında olan köpeği de ayıya saldırarak sahibini kurtardı. Saldırıdan yaralı kurtulan Kasım Aydın 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aydın'ın daha sonra Giresun Üniversitesi
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