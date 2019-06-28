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Ayı saldırısında köpeği kurtardı

23 dakika önce

Giresun'da ayının saldırdığı vatandaşı köpeği kurtardı.

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Giresun'da ayının saldırdığı vatandaşı köpeği kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesine bağlı Dereköy köyünde çiftçilik yapan Kasım Aydın fındık bahçesinde çalıştığı esnada ayı saldırısına uğradı. Aydın'ın saldırı esnasında yanında olan köpeği de ayıya saldırarak sahibini kurtardı. Saldırıdan yaralı kurtulan Kasım Aydın 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aydın'ın daha sonra Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:31 Kaynak: İHA
Yağlıdere, Aydın, Giresun, 3. Sayfa
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