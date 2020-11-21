Ayı saldırısında yaralanan kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

GİRESUN'da kırsal alanda uğradığı ayı saldırısından çevredeki köpeklerinin sayesinde yaralı kurtulup, hastanede tedaviye alınan Fatih Coştur'un (35), koronavirüs testi pozitif çıktı. Herkesi salgın tedbirlerine uymaya davet eden Çoştur, "Nasıl kaptık bilmiyorum. Ayı saldırısını atlattığımız gibi salgın hastalığını da inşallah yenerim" dedi.

Alucra ilçesine bağlı Hacılı köyünde 15 Kasım günü çiftçi Fatih Çoştur, hafta sonu gezmek için gittiği kırsal alanda, ormandan çıkan ayının saldırısına uğradı. Çevredeki çoban köpekleri de ayıya, saldırdı. Ayı hızla kaçarak, ormana dönerken Coştur, el ve bacağı ile baldırı ve sırtından yaralandı. Köpeklerin havlama sesi üzerine bölgedekilerin yardımına koştuğu Coştur, vatandaşlar tarafından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Coştur, önce Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTITedavisi süren Fatih Coştur'a, görülen bazı semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Coştur, temaslı olup kendisi de koronavirüse yakalanan refakatçi olan bir akrabasıyla, hastanede izole edilen odaya kaldırıldı. Tedavisine karantinaya alındıkları izole odada devam eden Coştur ve akrabasının, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.'AYIDAN KAÇTIK, KORONAVİRÜSÜNE YAKALANDIK'

Ayı saldırısındaki yaralarının iyileşmesini beklerken, koronavirüse yakalanan Coştur, herkese salgın tedbirlerine uyma çağrısında bulundu. Kendisiyle ilgilenen sağlık yetkililerine teşekkür eden Çoştur, "Devletimizden Allah razı olsun, hastanede tedavimde ilgileniliyor. Ayıdan kaçtık, ama dünyayı kasıp kavuran koronavirüse bir şekilde yakalandık. Nereden nasıl kaptık bilmiyorum. Ayı saldırısını atlattığımız gibi bu salgın hastalığını da inşallah yeneriz" dedi.