Ayı saldırısında yaralandı, at sırtında ambulansa kadar götürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Ayı saldırısında yaralandı, at sırtında ambulansa kadar götürüldü

01.06.2022 13:13
Ayı saldırısında yaralandı, at sırtında ambulansa kadar götürüldü

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi Kocatepe köyü yakınlarında arkadaşlarıyla mantar toplamaya çıkan Hüseyin Keskin, bir ayının saldırısına uğradı.

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi Kocatepe köyü yakınlarında arkadaşlarıyla mantar toplamaya çıkan Hüseyin Keskin, bir ayının saldırısına uğradı. Ayının ağzına elindeki sopayı sokarak kurtulan ve iki bacağından yaralanan Keskin, at sırtında köye götürülerek, hazırda bekletilen ambulansla Tunceli Devlete Hastanesi'ne götürüldü.

Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyü Bobos Yaylası'na 2 arkadaşıyla mantar toplamaya çıkan Hüseyin Keskin'in karşısına ayı çıktı. Keskin, kendisine saldıran ayıya elindeki sopayı vurdu. Keskin, ilk vuruşta kırılan sopanın parçasını ayının ağzına sokarak kurtulmayı başardı. Arkadaşlarının da gelmesiyle ayı kaçarken, iki bacağından yaralanan Keskin için sağlık, AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği'ne haber verildi. Keskin, arkadaşları tarafından at sırtında köye kadar götürülerek, hazırda bekletilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hüseyin Keskin'in arkadaşı Ali Korkut, bağırma sesiyle birlikte o yöne doğru koştuklarını belirterek, şunları söyledi: "Hüseyin'in topallayarak koştuğunu gördüm. Baktık ki iki ayağından yara almış. Hüseyin'in anlattığına göre, ayı saldırınca elindeki sopayla bir tane vurmuş ayıya. Ayı da direkt ayağına saldırmış. Hüseyin ikinciyi vurunca sopa kırılıyor. Çaresiz Hüseyin, kırık sopanın parçasını alıp ayının ağzına sokuyor ve o şekilde kurtuluyor. Ayının üst kısımda yavruları da varmış. Umut diye bir arkadaşı aradım o atla geldi aldı Hüseyin'i. Daha sonra ambulansa teslim ettik"

Ayı saldırısında yaralandı, at sırtında ambulansa kadar götürüldü
Ayı saldırısında yaralandı, at sırtında ambulansa kadar götürüldü
Ayı saldırısında yaralandı, at sırtında ambulansa kadar götürüldü
Ayı saldırısında yaralandı, at sırtında ambulansa kadar götürüldü
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
AYI SALDIRISINDA YARALANDI, AT SIRTINDA AMBULANSA KADAR GÖTÜRÜLDÜ AYI SALDIRISINDA YARALANDI, AT SIRTINDA AMBULANSA KADAR GÖTÜRÜLDÜ Tırnak mantarı enfeksiyonunda medikal çözüm mümkün Tırnak mantarı enfeksiyonunda medikal çözüm mümkün
Kaynak: DHA

Hüseyin Keskin, Pülümür, Tunceli, Mantar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayı saldırısında yaralandı, at sırtında ambulansa kadar götürüldü - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! Teklif 2 milyon euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:32:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ayı saldırısında yaralandı, at sırtında ambulansa kadar götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement