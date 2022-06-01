AYI SALDIRISINDA YARALANDI, AT SIRTINDA AMBULANSA KADAR GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika
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AYI SALDIRISINDA YARALANDI, AT SIRTINDA AMBULANSA KADAR GÖTÜRÜLDÜ

01.06.2022 14:01
AYI SALDIRISINDA YARALANDI, AT SIRTINDA AMBULANSA KADAR GÖTÜRÜLDÜ

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi Kocatepe köyü yakınlarında arkadaşlarıyla mantar toplamaya çıkan Hüseyin Keskin, bir ayının saldırısına uğradı.

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi Kocatepe köyü yakınlarında arkadaşlarıyla mantar toplamaya çıkan Hüseyin Keskin, bir ayının saldırısına uğradı. Ayının ağzına elindeki sopayı sokarak kurtulan ve iki bacağından yaralanan Keskin, at sırtında köye götürülerek, hazırda bekletilen ambulansla Tunceli Devlete Hastanesi'ne götürüldü.

Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyü Bobos Yaylası'na 2 arkadaşıyla mantar toplamaya çıkan Hüseyin Keskin'in karşısına ayı çıktı. Keskin, kendisine saldıran ayıya elindeki sopayı vurdu. Keskin, ilk vuruşta kırılan sopanın parçasını ayının ağzına sokarak kurtulmayı başardı. Arkadaşlarının da gelmesiyle ayı kaçarken, iki bacağından yaralanan Keskin için sağlık, AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği'ne haber verildi. Keskin, arkadaşları tarafından at sırtında köye kadar götürülerek, hazırda bekletilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hüseyin Keskin'in arkadaşı Ali Korkut, bağırma sesiyle birlikte o yöne doğru koştuklarını belirterek, şunları söyledi

Hüseyin'in topallayarak koştuğunu gördüm. Baktık ki iki ayağından yara almış. Hüseyin'in anlattığına göre, ayı saldırınca elindeki sopayla bir tane vurmuş ayıya. Ayı da direkt ayağına saldırmış. Hüseyin ikinciyi vurunca sopa kırılıyor. Çaresiz Hüseyin, kırık sopanın parçasını alıp ayının ağzına sokuyor ve o şekilde kurtuluyor. Ayının üst kısımda yavruları da varmış. Umut diye bir arkadaşı aradım o atla geldi aldı Hüseyin'i. Daha sonra ambulansa teslim ettik? (DHA)

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Haber Serhat Ozan YILDIRIM TUNCELİ, (DHA)

AYI SALDIRISINDA YARALANDI, AT SIRTINDA AMBULANSA KADAR GÖTÜRÜLDÜ
AYI SALDIRISINDA YARALANDI, AT SIRTINDA AMBULANSA KADAR GÖTÜRÜLDÜ
AYI SALDIRISINDA YARALANDI, AT SIRTINDA AMBULANSA KADAR GÖTÜRÜLDÜ
AYI SALDIRISINDA YARALANDI, AT SIRTINDA AMBULANSA KADAR GÖTÜRÜLDÜ
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Ayı saldırısında yaralandı, at sırtında ambulansa kadar götürüldü Ayı saldırısında yaralandı, at sırtında ambulansa kadar götürüldü ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AYI SALDIRISINDA YARALANDI, AT SIRTINDA AMBULANSA KADAR GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika


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